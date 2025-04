„Детството ми беше белязано от насилие и лишения“: Дъщерята на Том Ханкс разкри мрачна истина

Д ъщерята на Том Ханкс и покойната му бивша съпруга Сюзън Дилингам – Е. А. Ханкс – разкрива, че е била подложена на емоционално и физическо насилие от страна на майка си в новите си мемоари The 10. Единствената дъщеря на холивудския актьор споделя рядък и дълбоко личен поглед върху своето детство.

Е. А. Ханкс (пълното ѝ име е Елизабет Ан Ханкс) обвинява покойната си майка – актрисата Сюзън Дилингам, известна с артистичния псевдоним Саманта Люис – в насилие след развода ѝ с Том Ханкс през 80-те години.

По думите на 42-годишната писателка, малтретирането е започнало, след като Сюзън е получила основно попечителство над нея и брат ѝ Колин Ханкс, който днес е на 47 години. Майка им внезапно ги преместила от Лос Анджелис в Сакраменто, Калифорния – решение, което според нея напълно изненадало Том.

„Баща ми дойде да ни вземе от училище, но нас ни нямаше там“, пише Е.А. в откъс от The 10: A Memoir of Family and the Open Road, публикуван от People. „Оказа се, че не сме били там вече две седмици и той трябвало да ни издирва.“

„В крайна сметка беше постигнато споразумение по развода, според което щях да прекарвам уикендите и летните ваканции при баща ми и мащехата ми (а скоро и при по-малките ми полубратя)“, продължава тя, визирайки настоящата съпруга на Ханкс – Рита Уилсън – и техните синове Чет Ханкс (34 г.) и Труман Ханкс (29 г.). „Но от петата до четиринадесетата ми година, изпълнени с объркване, насилие, лишения и любов, аз бях момиче от Сакраменто.“

Началото било като мечта: „бяла къща с колони, заден двор с басейн и спалня със снимки на коне, залепени по всички стени“. С времето обаче, по думите на Е.А., домът се превърнал в място, което „вонеше на дим“.

„С годините дворът се напълни с толкова много кучешки изпражнения, че не можеше да се премине през него“, спомня си тя. „Хладилникът по-често беше празен или пълен с развалена храна, а майка ми все по-често прекарваше времето си в голямото си легло с балдахин, втренчена в Библията. Една вечер емоционалното насилие прерасна във физическо.“

Е.А. разказва, че е живяла с майка си до средата на седми клас, когато споразумението за попечителство било променено и ѝ било разрешено да се премести в Лос Анджелис. През уикендите и лятото обаче продължавала да посещава Сакраменто. В последната си година в гимназията, Сюзън ѝ се обадила, за да ѝ каже, че умира.

Сюзън Дилингам почина през 2002 г. на 49-годишна възраст след борба с рак на костите.

Том Ханкс рядко говори публично за развода си. В интервю от 2020 г. той го описва като „ужасно болезнен период“ и споделя за влиянието, което раздялата е имала върху него, Е.А. и Колин.

„Не бих могъл да бъда по-лош баща и не бих могъл да бъда по-лош човек“, казва звездата от "Спасяването на редник Райън" в предаването In Depth with Graham Bensinger.

„Мисля, че едно от най-важните неща в ролята на родител е да се опиташ да осигуриш на децата си възможно най-безгрижно детство. Те не бива да носят тежестта на света, докато не са готови за това.“