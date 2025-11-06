„Толкова съм ядосана“: Кристен Стюарт избухна срещу неравенството в Холивуд

А мериканската актриса и режисьорка Кристен Стюарт заяви, че е „толкова ядосана“, че напредъкът за жените режисьори в Холивуд е тръгнал назад след бума на движението "Аз също", съобщи BBC.

Звездата от „Здрач“, която режисира предстоящия филм „Хронологията на водата“, произнесе страстна реч на женски обяд в Лос Анджелис, организиран от организацията, стояща зад наградите „Оскар“.

„Отстъпването от кратък момент на напредък е статистически опустошително. Толкова жалък брой филми от последната година са направени от жени“, каза тя на публиката.

Според годишен доклад „Celluloid Ceiling“, който следи броя на жените режисьори , 11 от 100-те най-печеливши филма за 2024 г. са режисирани от жени, в сравнение с 16 през 2020 г.

Движението MeToo от 2017 г. доведе до преосмисляне в Холивуд относно мъжете на власт и женското представителство както пред, така и зад камерата.

Kristen Stewart slams Hollywood’s treatment of women filmmakers after a "brief moment of progress" following the MeToo movement:



"In a post-MeToo moment it seemed possible that stories made by and for women were finally getting their due, that we might be allowed or even… pic.twitter.com/JSN2OeLiAr — Variety (@Variety) November 5, 2025

През следващата година, 2018 г., само четири от 100-те най-добри филма са режисирани от жени, но този брой се е увеличил до 16 до 2020 г., следвайки инерцията на движението MeToo. Все още няма данни за 2025 г.

„Бизнес модел на момчешки клуб“

По време на речта си Стюарт каза: „В един момент след „MeToo“ изглеждаше възможно историите, създадени от и за жени, най-накрая да получат своето. Да ни бъде позволено или дори насърчено да изразяваме себе си и споделените си преживявания, всички наши преживявания без филтър.“

„Но сега мога да потвърдя безкомпромисния спор, който се случва на всяка стъпка, когато съдържанието е твърде мрачно, твърде табуирано, когато откровеността, с която се поднасят наблюдения за преживявания, рутинно преживявани от жените, често предизвиква отвращение и отхвърляне.“

Тя добави: „Можем да обсъждаме разликите в заплащането и данъците върху тампоните и да измерваме неравенството по много количествено измерими начини. Но насилието от заглушаването, все едно дори не би трябвало да сме ядосани. Но мога да ям този подиум с вилица и ругатня нож. Толкова съм ядосана.“

Kristen Stewart delivered a fiery keynote address at the Academy’s Women’s Luncheon, saying she is “so angry” about the lack of progress for female filmmakers: "Our business is in a state of emergency." https://t.co/PPaw1gJ68m pic.twitter.com/aCWMWSs5MQ — The Hollywood Reporter (@THR) November 5, 2025

Сред гостите, слушащи речта на Стюарт, бяха Сара Полсън, Джулия Луис Драйфус, Теса Томпсън, Райли Киоу, Зоуи Дойч, Клеър Фой и Кейт Хъдсън.

Стюарт получи няколко аплодисменти по време на седемминутната си реч, според холивудското търговско издание Variety, което също присъстваше.

„Благодарна съм ви. Не съм благодарна на бизнес модела на мъжки клуб, който се преструва, че иска да се мотае с нас, докато източва ресурсите ни и омаловажава истинските ни перспективи. Нека се опитаме да не бъдем токенизирани. Нека започнем да печатаме собствена валута“, каза тя.

Нови филми на Клое Джао, Катрин Бигълоу и Мона Фастволд са сред претендентите за предстоящата надпревара за Оскарите, но се очаква категорията за най-добър режисьор отново да бъде предимно мъжка.