„Толкова съм ядосана“: Кристен Стюарт избухна срещу неравенството в Холивуд

Звездата от „Здрач“ произнесе страстна реч на женски обяд в Лос Анджелис, организиран от организацията, стояща зад наградите „Оскар“

6 ноември 2025, 11:51
Източник: Getty Images

А мериканската актриса и режисьорка Кристен Стюарт заяви, че е „толкова ядосана“, че напредъкът за жените режисьори в Холивуд е тръгнал назад след бума на движението "Аз също", съобщи BBC.

Звездата от „Здрач“, която режисира предстоящия филм „Хронологията на водата“, произнесе страстна реч на женски обяд в Лос Анджелис, организиран от организацията, стояща зад наградите „Оскар“.

„Отстъпването от кратък момент на напредък е статистически опустошително. Толкова жалък брой филми от последната година са направени от жени“, каза тя на публиката.

Според годишен доклад „Celluloid Ceiling“, който следи броя на жените режисьори , 11 от 100-те най-печеливши филма за 2024 г. са режисирани от жени, в сравнение с 16 през 2020 г.

Движението MeToo от 2017 г. доведе до преосмисляне в Холивуд относно мъжете на власт и женското представителство както пред, така и зад камерата.

През следващата година, 2018 г., само четири от 100-те най-добри филма са режисирани от жени, но този брой се е увеличил до 16 до 2020 г., следвайки инерцията на движението MeToo. Все още няма данни за 2025 г.

„Бизнес модел на момчешки клуб“

По време на речта си Стюарт каза: „В един момент след „MeToo“ изглеждаше възможно историите, създадени от и за жени, най-накрая да получат своето. Да ни бъде позволено или дори насърчено да изразяваме себе си и споделените си преживявания, всички наши преживявания без филтър.“

„Но сега мога да потвърдя безкомпромисния спор, който се случва на всяка стъпка, когато съдържанието е твърде мрачно, твърде табуирано, когато откровеността, с която се поднасят наблюдения за преживявания, рутинно преживявани от жените, често предизвиква отвращение и отхвърляне.“

Тя добави: „Можем да обсъждаме разликите в заплащането и данъците върху тампоните и да измерваме неравенството по много количествено измерими начини. Но насилието от заглушаването, все едно дори не би трябвало да сме ядосани. Но мога да ям този подиум с вилица и ругатня нож. Толкова съм ядосана.“

Сред гостите, слушащи речта на Стюарт, бяха Сара Полсън, Джулия Луис Драйфус, Теса Томпсън, Райли Киоу, Зоуи Дойч, Клеър Фой и Кейт Хъдсън.

Стюарт получи няколко аплодисменти по време на седемминутната си реч, според холивудското търговско издание Variety, което също присъстваше.

Кристен Стюарт очарова Венеция в ролята на принцеса Даяна
21 снимки
„Благодарна съм ви. Не съм благодарна на бизнес модела на мъжки клуб, който се преструва, че иска да се мотае с нас, докато източва ресурсите ни и омаловажава истинските ни перспективи. Нека се опитаме да не бъдем токенизирани. Нека започнем да печатаме собствена валута“, каза тя.

Нови филми на Клое Джао, Катрин Бигълоу и Мона Фастволд са сред претендентите за предстоящата надпревара за Оскарите, но се очаква категорията за най-добър режисьор отново да бъде предимно мъжка.

Източник: BBC    
