Тим Бъртън и Моника Белучи се разделиха

Х оливудският режисьор Тим Бъртън и италианската актриса и модел Моника Белучи обявиха, че се разделят, предаде АФП.
„С много уважение и дълбока грижа един към друг, Моника Белучи и Тим Бъртън решиха да поемат по различни пътища“, се казва в съвместното им изявление.
Hollywood director Tim Burton and Italian actress Monica Bellucci said on Friday they have ended their relationship, issuing a joint statement citing “respect and deep care” for one another.— KUWAIT TIMES (@kuwaittimesnews) September 19, 2025
The pair began dating in 2023, with Bellucci later appearing in Burton’s 2024 sequel… pic.twitter.com/IA2hPP86ID
Белучи потвърди връзката си с Бъртън през 2023 г., а той я избра за роля в миналогодишната комедийна хорър продукция „Бийтълджус 2“.
Белучи има две деца от 14-годишния си брак с френския актьор и съпруг във филма „Необратимо“ Винсент Касел, който приключи през 2013 г.
Бъртън беше в дългогодишна връзка с британската актриса Хелена Бонъм Картър до 2014 г. Те също имат две деца.