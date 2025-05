The Simon & Garfunkel Story връща духа на легендарното дуо

„Наистина можете да повярвате на рекламата” – British Theatre Guide. „Толкова близо до оригинала, колкото е възможно” – The Daily Express. „Изумително“ – Елейн Пейдж за BBC Radio 2. „Автентично и вълнуващо“ – The Stage. „Истинска наслада” – The Metro. Това са само част от отзивите на световни медии за шоуто The Simon & Garfunkel Story, което гостува за първи път у нас по покана на „София мюзик ентръпрайсис“.

По думите им това е най-голямата и успешна театрална продукция, посветена на легендарното фолк-рок дуо Пол Саймън и Арт Гарфънкъл, с участието на актьори и музиканти от „Уест енд“. В ролите на двамата музиканти влизат Люк Хоган и Израел Бладгуд. На сцената звучи бенд за незабравими хитове като Mrs. Robinson, Cecilia, Bridge Over Troubled Water, Homeward Bound, The Sound of Silence и много други.

„Ще се върнем към началото, което започва в Куинс, Ню Йорк, през 1941 г. И Пол, и Арт са родени в една и съща година, само с няколко седмици разлика, и само на няколко пресечки един от друг. Те са учили в едно и също училище, и са се запознали, докато са играли в училищната пиеса „Алиса в Страната на чудесата“. Пол е Белият заек, а Арт - Чешърският котарак. Те стават най-добри приятели и откриват нещо, което и двамата обичат – музиката“, започва разказът на Люк и Израел за Пол и Арт.

„Всъщност, рокендролът е първата им любов, който, разбира се, е изключително популярен по онова време. Двамата прекарват часове, слушайки Елвис Пресли, Литъл Ричард и, разбира се, любимите им The Everly Brothers. Да, те толкова много обичат братята Дон и Фил Евърли, че преди да станат Саймън и Гарфънкъл, започват музикалната си кариера като доста успешен рокендрол дует, известен като Том и Джери“ – в продължение на близо два часа The Simon & Garfunkel Story представя почти в детайли всичко най-интересно от творческата и лична биография на една от най-продаваните музикални групи от 60-те години на 20-и век.

Люк Хоган е едно от най-новите попълнения в екипа. Той е ирландец, на 35, завършил е училище по изкуства и музикален театър. Играе в мюзикъли и театрални постановки.

Израел Бладгуд е роден в селските райони на Орегон. Работи като актьор, танцьор, музикант, автор на песни и учител. След като израства в театъра и получава бакалавърска степен в Орегон, се изявява в тихоокеанския северозапад с The Seattle Shakespeare Co., Bag & Baggage Productions и La Grande Shakespeare Co. Преподава на ученици от 5-годишна възраст до университетско ниво по музика, театър и танц. Мести се в Бристъл, за да получи магистърска степен от Bristol Old Vic Theatre School, където живее със съпругата и сина си. В момента е щатен актьор във Великобритания.

Поредно доказателство за успеха на The Simon & Garfunkel Story са думите на самия Арт Гарфънкъл. „Какво страхотно шоу!“, възкликва той, след като гледа по-младите си колеги. Любопитно е, че шоуто има два състава – за Америка и за гостувания извън родината на дуото. Според официалния сайт на продукцията американският екип е два пъти по-голям.