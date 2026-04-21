tbi bank и Samsung правят новите технологии по-достъпни

Шопинг секцията в супер приложението tbi bank app дава достъп до над 250 любими онлайн магазина и пари обратно по сметката след пазаруване

21 април 2026, 13:23
tbi bank и Samsung си партнират, за да направят иновативните устройства по-достъпни за потребителите, благодарение на атрактивни отстъпки в секция „Шопинг“ на супер приложението на банката.

През април над сто домашни технологични помощници на Samsung се предлагат на специални цени в tbi bank apр, включително широка гама интелигентни и енергийно ефективни продукти. Сред тях са безжичните прахосмукачки Jet™ 75Е,  съдомиялни, хладилници и комбинирани перални със сушилни, интегрирани със SmartThings AI – решението на Samsung, базирано на изкуствен интелект, което автоматизира управлението на дома и трансформира начина, по който потребителите взаимодействат с домашните устройства.

Точно навреме за решаващата фаза от европейските футболните първенства и клубни турнири, и само няколо месеца преди Световното в САЩ, Канада и Мексико, потребителите могат да се възползват от атрактивни отстъпка в цената на над 35 модела телевизори и саундбари – от по-достъпните серии QLED и Neo QLED до премиум модели като The Frame.

Един от най-атрактивните модели смартфон на пазара – Galaxy S26, също е на по-достъпна цена в tbi bank app.

И през следващите месеци дългосрочното партньорство на Samsung и tbi bank ще продължи да предоставя на потребителите постоянен достъп до ексклузивни оферти.

В допълнение, супер приложението tbi bank app позволява на клиентите да платят със собствени средства или с пари на банката в рамките на Шопинг лимита си, а след това да разделят плащането на месечни вноски - 3 (без такса), 6 или 12 (срещу малка такса), което прави продуктите, от които потребителите се нуждаят, още по-достъпни във всеки един момент.

Секция „Шопинг“ в банковото приложение обединява на едно място над 250 любими на българите онлайн магазинa и дава възможност за сигурно пазаруване и парични награди (до 10% от сумата на покупките обратно по сметката на клиента). Това обаче не е единственото предимство при използването на tbi bank app и карта neon. Те са напълно безплатни – спестяват обичайните банкови такси за oткриване и поддръжка на сметка и карта, а наред с това предоставят неограничен брой незабавни преводи в евро отново без такса. С няколко докосвания в приложението клиентите могат да откриват депозити или гъвкави спестовни сметки „Касичка“, като се възползват от едни от най-високите лихвени проценти в България. Регистрацията в tbi bank app и откриването на безплатна сметка с карта neon отнема по-малко от 5 минути, изцяло онлайн, без нужда от посещение на банков офис.

