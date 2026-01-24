Таро хороскоп за 2026 според месеца ви на раждане

А стрологичната картина на 2026 г. е наистина забележителна, въвеждайки изобилие от нови енергии, които ще държат астролозите ангажирани с вълнуващи теми. Но какви прозрения предлагат другите езотерични практики за предстоящата година?

Консултирахме се с Таро на Тот, за да проучим какво подготвя 2026 г. за вас въз основа на месеца ви на раждане. Таро на Тот е особено ефективно за прогнозиране на дългосрочни цикли.

То се фокусира конкретно върху планетарните управители, достойнствата на стихиите и Дървото на живота. Тази колода уникално съчетава астрология, алхимия, кабала и херметизъм, предлагайки карти с по-дълбока символика, пише сайтът parade.com.

Какво предсказва експерт в Таро за идващата година чрез вашите „Тароскопи“ – вижте в галерията ни: