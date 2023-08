Садомазохизъм, страх от кастрация и таро карти: 10 странности на Салвадор Дали

Т рудно е да се изберат само 10 странни неща за Салвадор Дали. Той е широко известен като един от най-ексцентричните художници в историята на изкуството. И това неизменно се е проявило в неговите творби. Дали бил омагьосан от неща като фройдистката психоанализа, садомазохизъм, страх от кастрация или четене на таро… Но ето ги: 10 странни неща за Салвадор Дали, които трябва да знаете!

1. Родителите му вярвали, че той е превъплъщение на мъртвия си брат

The artist Salvador Dalí as a two-year old kid , in 1906.. THROWING UP THE 6’s IN A SKIRT AND PEARL EARRINGS .. 🤷‍♀️ pic.twitter.com/EvgurDCWXd — Jessica rabbithole (@Jessicarabbith3) September 5, 2022

Майката на Салвадор Дали родила първия си син през 1901 г., но детето починало от гастроентерит на 22 месеца. Името му било… Салвадор. Девет месеца след смъртта му родило второто дете в семейството - Салвадор, кръстен на покойния си брат. Когато Дали бил на пет години, родителите му го завели на гроба на брат му и му казали, че вярват, че той е превъплъщение на мъртвия си брат. Това оказало огромен психологически ефект върху момчето.

2. Откраднал жената на приятел

Dali and Gala

ca. 1930– Salvador Dali and Gala in Port Lligat, a fishing village near Cadaques, before they married.

When they met in 1929 Gala was still married to the poet Paul Eluard, and she quickly began an affair with Dali, who was around ten years her junior. pic.twitter.com/IVgtWnQ5RK — Huey K. Bridgeforth (@hkb73) July 14, 2023

За съжаление, Гала вече била омъжена за френския поет сюрреалист Пол Елюар. Това обаче не бил голям проблем за Дали и в крайна сметка Гала се омъжила за него през 1934 г. Въпреки че била с 10 години по-възрастна от него, те останали заедно до смъртта й през 1982 г. Гала била музата на Дали и негов бизнес мениджър. Финансовата й проницателност поддържала екстравагантния му начин на живот. Тя била известна и с това, че ръководела бизнеса на Дали, като разчитала на картите Таро.

3. Появил се в телевизионното шоу What's My Line?

„Оказва се, че всяка сутрин, щом се събудя, изпитвам върховно удоволствие, което днес откривам за първи път - това да бъда Салвадор Дали.“

Звучи малко като самохвално, нали? Дали искал да изрази своите многообразни качества по време на хаотичното си появяване в предаването, отговаряйки с „да“ на почти всеки въпрос и изявявайки се като спортист, писател и художник на комикси.

4. Имал перверзна мания по Хитлер

~Daily Art Pieces~



•SALVADOR DALI•

“The Enigma of Hitler” pic.twitter.com/JdsWxPa9ae — Emir Han (@RealEmirHan) January 19, 2019

По време на нацистите повечето сюрреалисти били силно антифашистки настроени. Дали, от друга страна, започнал да го рисува. Веднъж описал, че той „често мечтаел за Хитлер като жена“ и че нацисткият диктатор „го възбудил“. Дали бил изгонен от групата на сюрреалистите, защото симпатизирал на нацистите, въпреки че той отрекъл това твърдение. Страховито!

5. Обичал парите толкова много, че дори започнал да се снима в реклами

В общността на изкуството Дали бил известен с любовта си към парите. Той дори бил наричан „Avida Dollars“, което е както анаграма на Салвадор Дали, така и символ на неговата алчност. Дали се появявал в реклами за шоколадови бонбони Lanvin, бренди и дори Alka Seltzer.

6. Създал лого за Chupa Chups

#OnThisDay in 1989 Salvador Dalí dies, but his work and his intellectual property still live on. Salvador Dali designed the Chupa Chups logo, and nowadays the company has more than 100 registered EU trade marks and designs. The company sells lollipops in more than 150 countries. pic.twitter.com/MDBFEkj7aw — Ideas Powered 🇪🇺 (@IdeasPowered) January 23, 2022

Дали създал известното лого на близалките Chupa Chups, както и това за Евровизия от 1969 г.

7. Организирал ежеседмични оргии

viernes de Venus

Murray Korman with Salvador Dali, Dream of Venus, 1939i pic.twitter.com/QIdVdTkE5l — Guarrilla Urbana (@GuarrillaUrbana) June 16, 2017

Гала насърчила Дали да имат отворен брак и двойката започнала да организира редовни оргии. Шер веднъж била поканена в къщата му (заедно с бившия си съпруг Франсис Форд Копола), по време на оргия, и разказала, че взела „красива, боядисана гумена риба. Просто страхотно. Има една малка слушалка с дистанционно управление и аз си играя с нея, а опашката се върти напред-назад и си мисля, че е детска играчка. Затова казах на Салвадор: „Това е наистина смешно.“ А той каза: „Страхотно е, когато го поставиш върху клитора си.“ Още по-интересното е, че самият Дали не е участвал в оргиите, а предпочитал само да гледа.

8. Бил пристрастен към мастурбацията

Salvador Dali, ‘Face of the Great Masturbator’, 1929. pic.twitter.com/zrKELmyZUr — Јелена М. Ћирић 🖋 (@datividimslova) April 21, 2019

„Дълго време изпитвах нещастието да вярвам, че съм импотентен.“

Дали пише в автобиографията си. Като много момчета на неговата възраст той се обърна към удоволствието от самозадоволяването. В случая на Дали обаче мастурбацията се превърнала в основна - и може би дори единствена - сексуална активност, на която той се наслаждавал през целия си живот. Въпреки това мастурбацията изпълвала Дали със страх, защото по онова време се смятало, че причинява импотентност, хомосексуалност и лудост.

9. Намерил дълбок смисъл в карфиола

Дали напълнил бял Ролс Ройс Фантом II с 500 кг. карфиол и го закарал от Испания до Париж през декември 1955 г. Причината била, както той по-късно споделил пред публика от 2000 души, че „всичко свършва в карфиола!“ Три години по-късно той обяснил на американския журналист Майк Уолъс, че е привлечен от тяхната „логаритмична крива“.

10. Имал много известни приятели

Alice Cooper and Salvador Dali, 1973. Photo by Bob Gruen. pic.twitter.com/fO51lDITIN — Classic Rock In Pics (@crockpics) July 6, 2023

Дали имал много известни приятели и излизал с Елвис Пресли, Джон Ленън, Дейвид Бауи, Пабло Пикасо и дори Зигмунд Фройд. Но вероятно най-странният му познат бил рок легендата Алис Купър. Той бил очарован от неговото сценично шоу, което частично било вдъхновено от работата на Дали.

Дали дал на Купър гипсова скулптура на мозъка си, с шоколадов еклер за корона и с истински мравки, бягащи по средата. След това помолил Купър да му бъде модел. В крайна сметка Купър се съгласил, тъй като трябвало да носи диамантена тиара за 2 милиона долара, осигурена от Дали. В резултат от съвместната им работа Дали създал невероятна въртяща се холограма на Купър, покрита с диаманти и захапал главата на статуетка на Венера Милоска. Той постигнал това, като използвал лазери за заснемане на триизмерно изображение.