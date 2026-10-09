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„Тайните на Струма“ в „Темата на NOVA”

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

9 октомври 2026, 11:30
„Тайните на Струма“ в „Темата на NOVA”
Източник: NOVA

Р ека, която може да спира и да обръща течението си, да поглъща без следа хора и цели коли и да тече както на повърхността, така и на десетки метри под земята. В събота в „Темата на NOVA” журналистът Иван Кънчев и операторът Йордан Илиев разкриват тайните на Струма.

Бедствията и мистериозните инциденти по реката от векове подхранват легенди, а днес продължават да будят интереса на изследователите. През четвърти и пети век две невиждани по сила земетресения и последвало речно цунами погребват древния град Хераклея Синтика. А унищожителният трус в района на Крупник от началото на ХХ век тотално преобразява Струма, разказват местните. Спомените за бедствието се пазят в забравените писания на монасите от Рилския манастир и в разказите на възрастните хора от близките села.

Възможно ли е трусовете да са отворили дълбоки пещери под реката, какво са открили водолази из Кресненското дефиле и какво казва науката за особеностите на Струма? В търсене на отговорите – екипът на NOVA тръгва с лодка по течението на реката, заедно с един от доайените в гмуркането – подводния оператор Стефан Тодоров. Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Красимир Николаев.

Гледайте „Тайните на Струма“ в „Темата на NOVA“ на 10 октомври, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.

Източник: NOVA    
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