Тайната на малкия джоб: Защо дънките ни все още имат този детайл от 1873 г.?

Повечето хора го използват от години напълно погрешно

31 март 2026, 08:45
Н а пръв поглед обикновените дънки, които се срещат в почти всеки гардероб, крият изненадваща тайна. Наскоро потребителите на социалните мрежи бяха изумени да открият истинското предназначение на малкия допълнителен джоб.

Произходът на дънките и мистериозният джоб

Първите дънки в модерен стил са създадени през 1873 г. от шивача Джейкъб Дейвис, заедно с предприемача Леви Щраус. Те патентовали дънкови работни панталони, които бързо станали популярни сред работниците.

С течение на времето дънките се превърнаха в универсална дреха с безброй стилове - от класически до модерни. И все пак един детайл остана непроменен: малкият джоб отвътре отпред.

Истинското предназначение на малкия джоб

Противно на съвременните предположения, джобът не е бил предназначен за запалки, монети или други джаджи. Първоначалното му предназначение е било да държи джобен часовник.

През 19-ти век джобните часовници са били важни аксесоари, които са се нуждаели от защита от повреди. Този малък, специален джоб в дънките е представлявал идеалното решение.

Защо оцелява и днес

Въпреки че джобните часовници отдавна са загубили популярност, джобът остава като дизайнерски елемент и почит към традицията. Производителите го запазват, защото се е превърнал в разпознаваема характеристика на класическите дънки.

С течение на времето хората са го преназначавали за малки предмети, ключове или дори безжични слушалки.

 

Източник: rbc.ua    
Продадоха най-скъпата бутилка вино в света за рекордна сума

Любопитно Преди 7 минути

Бутилка френско вино от реколта 1945 г. бе продадена за рекордните 812 500 долара на аукцион в Ню Йорк, счупвайки световния рекорд. Експерти определят ценната напитка от Бургундия като най-желаната в историята на колекционирането

AI не успява да спечели доверието на хората

Технологии Преди 24 минути

Според ново проучване около 55% от американците смятат, че изкуственият интелект ще донесе повече вреди, отколкото ползи в ежедневието им. Те все още не са убедени в широко прокламираните ползи от технологията и се притесняват от последствията ѝ

Исторически скок от 59% за месец в цените на петрола

Свят Преди 39 минути

Американският президент Доналд Тръмп е казал на свои съветници, че е готов да прекрати военната кампания срещу Иран, дори ако Ормузкият проток остане до голяма степен затворен, и да остави повторното му отваряне за по-късен етап

Тревожна статистика: Едва 17% от децата у нас имат ежедневна физическа активност

България Преди 43 минути

Примерът на родителите е ключов за здравето на децата, посочва педиатърът д-р Теа Александрова

Вглеждането в нас самите е първото и най-важно за безопасността на пътя

Технологии Преди 47 минути

Влади Кулев е отдал живота си на безопасността на пътя, давал е уроци и съвети на хиляди хора, но малцина са тези, които са поставяли собствените си грешки на първо място, без да обвиняват нещо друго

Министърът на икономиката Ирина Щонова: Няма криза, но има сътресение и сериозен ценови шок

България Преди 52 минути

Ирина Щонова коментира мерките на кабинета за справяне с растящите цени

Заплахи, палежи и укриване - има ли чадър над "прокурорския син"?

България Преди 1 час

Според Зорница Костова след опита за убийство край Перник Васил Михайлов се укривал в Боровец

Нови разкрития за фаталния побой в Слънчев бряг, завършил с убийство

България Преди 1 час

Повдигнаха най-тежкото обвинение на един от участниците в конфликта

"Оръжия срещу канабис": Европол разби престъпна мрежа, арести в България, Гърция и Испания

Свят Преди 2 часа

Разследването е започнало през март 2025 г.

Председателят на НС Рая Назарян пристигна на визита в Киев

България Преди 2 часа

Тя ще участва във втората парламентарна Среща на върха в Буча, Украйна

Зеленски след обиколката в Близкия изток: Сключихме редица споразумения

Свят Преди 2 часа

Той посети региона, за да предложи експертизата на Украйна как да се противодейства на атаки с дронове

Два танкера пламнаха в Персийския залив след удари на снаряди

Свят Преди 3 часа

Единият - в пристанището на Дубай, а другият до бреговете на емирството

Парламентът се събира на извънредно заседание в сряда

България Преди 3 часа

В дневния ред на депутатите са включени изслушвания на трима служебни министри

Могат ли мишките да "спасят" астронавтите на Марс?

Любопитно Преди 3 часа

Учени откриват изненадващо решение за физическата форма в Космоса

Кралски вкус с малко средства: Рецепта за сочен императорски пай

Любопитно Преди 3 часа

За да приготвите този „кралски“ пай, е необходимо само да комбинирате няколко основни продукта с „остатъци“ от кухнята

Грешката, която всички правим: Защо никога не трябва да изхвърляте стъблата на билките?

Любопитно Преди 3 часа

Дори кората на цитрусовите плодове може лесно да се използва повторно у дома

