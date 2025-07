„Съвършенството на пиксели“: AI модел на корицата на Vogue разпали дебат за красотата

В модния свят се появи нов супермодел. Тя е зашеметяваща, стилна… и напълно неистинска.

В августовския брой на печатното издание на Vogue, реклама на Guess представя безупречна руса красавица, облечена в раирана макси рокля и флорален гащеризон от лятната колекция на марката, пише ВВС.

С едва забележим шрифт в долния ъгъл на рекламата става ясно, че моделът е създаден с помощта на изкуствен интелект.

Макар от Vogue да подчертават, че включването на AI-модела не е редакционно решение, това е първият случай, в който генериран от изкуствен интелект човек присъства в страниците на списанието.

Рекламата предизвика буря от коментари и постави остри въпроси: Какво означава това за реалните модели, които се борят за по-голямо разнообразие и представителност? Какъв е ефектът върху потребителите – особено върху младите хора – които и без това се сблъскват с нереалистични стандарти за красота?

Does this look like a real woman? AI Vogue model raises concerns about beauty standards https://t.co/jrG0UBEKbL

Компанията Seraphine Valora стои зад спорната кампания. Основателките ѝ, Валентина Гонзалес и Андреа Петреску, разказват пред BBC, че са били потърсени от съоснователя на Guess – Пол Марчиано – чрез Instagram с молба да създадат AI модел за лятната кампания на марката.

„Създадохме 10 варианта на модела и той избра една брюнетка и една блондинка, които ние доразвихме“, споделя Гонзалес. Тя обяснява, че съществува погрешно впечатление, че създаването на изображения с изкуствен интелект е лесно, докато всъщност процесът е изключително сложен.

Компанията има петима служители, а създаването на един модел може да отнеме до месец. Таксуват до шестцифрени суми за клиенти като Guess.

Фелисити Хейуърд – модел с големи размери с над десетилетие опит в индустрията – коментира, че използването на AI модели в кампании „се усеща мързеливо и евтино“.

„Или Guess целят да предизвикат дискусия и да получат безплатен PR, или просто се опитват да намалят разходите, без да мислят за последствията“, казва тя.

Хейуърд определя решението на Vogue да включи подобна реклама като „обезсърчаващо и дори плашещо“. Тя се опасява, че това подкопава усилията за разнообразие в модата, особено след напредъка през 2010-те години, когато индустрията започна да представя по-широк спектър от идентичности – транс модели, жени с хиджаб, модели с различни размери.

Според нея индустрията в последните години се отдръпва назад – „тези хора просто вече не получават ангажименти“. Използването на AI модели е „още един удар под кръста, който най-силно ще засегне моделите с по-пълни фигури“, добавя тя.

In August's print edition of Vogue, a Guess advert features an AI model



What does it mean for beauty standards? pic.twitter.com/hrzdDdDJSP