Съветски космически кораб се разби в Земята, всички се питат къде

К осмически кораб от съветската епоха се е разбил в Земята, повече от половин век след като е бил изстрелян, за да отиде до Венера - но учените не знаят къде се намира, съобщава Daily Mail.

Службата за космическо наблюдение и проследяване на Европейския съюз потвърди, че Космос 482 се е приземил обратно на Земята въз основа на анализ.

Европейската космическа агенция потвърди, че космическият кораб е паднал обратно в земната атмосфера, след като не се е появил над германска радарна станция.

Къде точно е паднал и каква част от него е издържала на изгарящата топлина при повторното влизане в атмосферата, остава неизвестно.

Експертите подчертават, че вероятността някой да бъде ударен от падащи отломки е изключително малка.

Макар че специалистите по проследяване на космически отломки от цял свят се обединяват в прогнозите си, все още е твърде рано да се разбере кога и къде точно ще падне космическият кораб, известен като „Космос 482“.

Тази несигурност се дължеше на потенциалната слънчева активност и на старото състояние на космическия кораб.

До събота сутринта Космическото командване на САЩ все още не беше потвърдило унищожаването на космическия кораб, тъй като продължаваше да събира и анализира данни от орбита.

Въпреки че Космическото командване на САЩ редовно следи десетки повторни влизания всеки месец, Космос 482 се открояваше и привличаше повишено внимание както от правителствените, така и от частните космически наблюдатели.

Длъжностните лица отбелязаха, че той е имал по-голям шанс да оцелее при повторното влизане в атмосферата от повечето обекти.

Към това се прибавя и фактът, че космическият кораб падаше без никакъв контрол от страна на ръководителите на полети, които обикновено насочват остарелите сателити и космически отпадъци към отдалечени райони като Тихия океан.

Ученият от Университета на Колорадо в Боулдър Марчин Пилински заяви по-рано: „Макар да можем да очакваме, че по-голямата част от този обект няма да изгори в атмосферата по време на повторното навлизане, той може да бъде сериозно повреден при удара“.

Историята се срива на Земята: Дългото пътуване на сондата на "Космос 482"

В разгара на Студената война през 60-те и 70-те години на ХХ век СССР изстрелва 29 космически апарата към Венера - планетата, която учените наричат „сестра близначка“ на Земята, пише Sciencealert.

Три от тях прелетяха покрай Венера и влязоха в орбита около Слънцето. Шестнадесет от тях обикалят или кацат на Венера, където изпитват климат, често описван като „адски“.

Десет от тях заседнаха в околоземна орбита. Всички те навлязоха отново в земната атмосфера в същата година, в която бяха изстреляни - с изключение на "Космос 482", който се задържа на повърхността още 53 години.

Като последен остатък от съветската програма „Венера“, останал в околоземна орбита, той не е обикновен космически боклук.

Тъй като е проектиран да издържи на венерианските условия, мнозина смятат, че спускаемият апарат може да падне на Земята, вместо да изгори в атмосферата. И това се очаква да се случи тази седмица.

Дестинация Morning Star

Венера е обект на интерес, тъй като гъстите й облаци може да крият живот на повърхността. Но космическите апарати бяха и оръжия на Студената война, целящи да демонстрират превъзходството на социалистическата наука.

Венера 1 е изстреляна през 1961 г., само четири години след първия спътник Спутник 1. През 1970 г. „Венера 7“ е първият космически апарат, който успешно се приземява меко, вместо да се разбие на планета. Вега 2 е последната мисия на СССР до Венера през 1984 г.

Сондите „Венера“ бяха изстреляни по двойки с разлика от няколко дни. Ако едната се провали, другата можеше да успее. Венера 8 е изстреляна на 27 март 1972 г. и достига Венера 117 дни по-късно.

На 31 март нейният близнак напуска Земята, но не успява да излезе от околоземна орбита и получава обозначението "Космос 482".

Космическият апарат се състоеше от „автобус“ с височина около 3,5 метра, със задвижваща система, слънчеви панели и антена с мрежеста чиния в единия край, и сферичен кораб за кацане в другия край.

Спускаемите апарати имаха собствена охладителна система за охлаждане и топлинен щит за защита. Ако всичко вървеше по план, автобусите щяха да изхвърлят спускаемите апарати от орбита. Спускаемите апарати щяха да се ударят в горните облачни палуби със скорост от близо 12 км в секунда.

На височина от 60 км се освобождаваше основният парашут, за да се спусне спускаемият модул на повърхността. След това редица инструменти ще измерват температурата, налягането, скоростта на вятъра, видимостта, атмосферните газове и състава на скалите и ще изпращат резултатите по радиото на Земята. Всеки спускаем модул носеше медальон на СССР.

Но всичко не върви по план. Венера 8 продължи по пътя си към Венера, като изпрати спускаемия си модул на 22 юли.

Съдбата е подготвила нещо различно за "Космос 482".

1/x

Our newest TUDAT #reentry model results for the #Kosmos 482 Descent Craft, the lander of a 53-year-old failed Soviet Venus probe.

Current forecast: 10 May 7:34 UTC +/- 14h

(note the still 28 hr uncertainty window!)

See blogpost (link in next tweet) for details. pic.twitter.com/TBsKqxPFJP