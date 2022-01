Заради „срам, унижение и душевна болка“: Съд присъди $1,25 млн. на Карди Би

Ф едерален съд в Атланта, САЩ, присъди обезщетение в размер на 1,25 милиона долара на Карди Би в дело за клевета срещу влогърка, разпространявала "злонамерени слухове" за рапърката и носителка на Грами, съобщават Асошиейтед прес и Франс прес.

Във видеоклипове, публикувани от влогърката Таша Кей, която качва новини за знаменитости, се твърди, че Карди Би се е занимавала в проституция, употребявала е кокаин и се е заразила с херпес.

Съдът в Атланта е постановил в понеделник, че Латаша Кебе, известна онлайн като Таша Кей, и притежаваната от нея компания, са отговорни за клевета, нахлуване в личния живот и умишлено причиняване на емоционален стрес на рапърката Карди Би, истинското име на която е Белкалис Алманзар.

Адвокатите на Кебе заявиха в имейл във вторник, че не са съгласни с присъдата и ще я обжалват.

