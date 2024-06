Смразяваща и странна традиция: Защо бебета спят навън в студа

Б ихте ли оставили бебето или малкото си дете навън в студа, за да подремне на обяд? Повечето скандинавски родители не биха се замислили. За тях това е част от ежедневието им.

Дневните температури тази зима в Стокхолм редовно падат до -5оС все още е обичайно да видите деца, оставени от родителите си навън за сън в количката.

Разхождайки се из заснежения град, ще видите детски колички, наредени пред кафенетата, докато родителите пият лате вътре.

А ако сте на гости на приятели и детето ви има нужда от дрямка, може да ви предложат градината или балкона вместо спалнята.

Scandinavian mothers leave their babies out in the cold under blankets to nap.



Ok bro. https://t.co/tUAGUfS71l — Tyler (@TylerDurden) June 26, 2024

"Мисля, че за тях е добре да бъдат на чист въздух колкото се може по-скоро", казва Лиза Мардон, майка на три деца от Стокхолм, която работи в компания за дистрибуция на храни.

"Особено през зимата, когато върлуват много болести... децата изглеждат по-здрави."

Децата ѝ спят навън, откакто са се родили.

Най-малкият, Алфред, е на две години и тя го извежда навън в количката, за да подремне веднъж дневно за час и половина. Когато е бил по-малък, е спял навън по два пъти на ден.

Това не е скорошна мода. Майката на Лиза, Гунила, която сега е на 61 години, казва, че е правила това и с Лиза, когато е била бебе.

Danish people don't have petty arguments about babies not being allowed in pubs because all the babies are outside the pub sleeping in their strollers by themselves 😃 pic.twitter.com/8YawVKjtpp — your canadian girlfriend, Alli Roberts (@allitude) April 16, 2024

"Да, и ние го правехме тогава... За нея беше важно да се движи на чист въздух и да бъде здрава", казва Гунила.

И бащата на Лиза, Питър, е бил поставян навън от майка си, за да спи в количка през 50-те години на миналия век. Едва когато температурата достигала около -10оС, тя го прибрала вкъщи.

В днешно време повечето детски градини в Швеция oставят децата да почиват навън. Обикновено се виждат редици от детски колички, наредени в снега по време на дрямка, а малчуганите спят бързо вътре.

Във Forskolan Orren, детска градина край Стокхолм, всички деца спят навън, докато навършат три години.

The practice of leaving babies to sleep outside in cold weather is a tradition that dates back to the early 20th century in some Nordic countries, such as Finland, Norway, Sweden and Denmark. The idea is that exposing children to fresh air, even in sub-zero temperatures, can… pic.twitter.com/qk7kcmZorF — Rare Stories (@rarestorees) September 3, 2023

"Когато температурата падне до -15оС, винаги покриваме количките с одеяла", казва главният учител Бритмари Карлзон.

"От значение е не само температурата, но и усещането за студ. В някои дни температурата може да е -15оС, но всъщност се усеща като -20оС (-4F) заради вятъра", казва тя.

"Миналата година имахме няколко дни с температура от -20оС. В тези дни внасяхме количките вътре през част от времето, когато децата спяха, но по-голямата част от съня си те прекарваха на открито."

Една от групите в детската градина прекарва цялото си време навън, от 09:00 до 15:00 часа всеки ден. Навън, на чист въздух, те правят всичко, което децата обикновено правят вътре, като влизат вътре само по време на хранене или при необичайно студено време.

Теорията за дрямката на открито е, че децата, които са изложени на чист въздух, независимо дали през лятото или през зимата, са по-малко склонни към кашлица и настинка - и че прекарването на цял ден в една стая с 30 други деца не им носи никаква полза.

Много родители също така вярват, че децата им спят по-добре и по-дълго на открито, а един изследовател от Финландия - дрямката на открито е популярна във всички скандинавски страни - твърди, че разполага с доказателства от проучване сред родители, които потвърждават това.

"Бебетата явно са спали по-дълго на открито, отколкото на закрито", казва Марио Турула. Докато дремките на закрито са продължили между един и два часа, дремките на открито са продължили от 1,5 до три часа.

"Вероятно ограничаването на движенията чрез дрехите би могло да увеличи продължителността на съня, а студената среда дава възможност за повиване без прегряване", казва тя.

Според нейното изследване -5оС е най-добрата температура за дрямка на открито - макар че някои родители, с които е разговаряла, са пускали децата си навън дори при -30оС.

Дали обаче децата, които спят навън, се разболяват по-рядко от кашлица и настинка?

Педиатърът Маргарета Бленов казва, че докладите на Шведската агенция за опазване на околната среда показват противоречиви резултати.

Danes are among the most trusting people in the world🥰



86% of Danes believe in giving people the benefit of the doubt. It's very normal to see unattended strollers with napping babies parked outside cafes and restaurants 👶



Would you leave your baby outside for a nap? pic.twitter.com/FyYHClIQsu — Denmark.dk (@denmarkdotdk) January 25, 2024

"В някои проучвания се установява, че децата в предучилищна възраст, които прекарват много часове навън като цяло - не само за дрямка - имат по-малко отсъствия от тези, които прекарват по-голямата част от времето си на закрито", казва тя.

"В други проучвания нямаше разлика."

Мартин Ярнстром, ръководител на една от групите предучилищни училища Ur och Skur , е друг голям привърженик на дрямката на открито, въпреки че подчертава, че макар времето да е студено, на детето трябва да му е топло.

Има една шведска поговорка, която обобщава тази мисъл - "Няма лошо време, има само лошо облекло".

Друга поговорка обобщава това, което шведите вероятно си мислят, когато малчуганите в други страни са държани в затворени помещения при минусови температури: "Малко свеж въздух никога не е навредил на никого."

