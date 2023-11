Бебетата започват да учат език още преди раждането си

А ко сте бъдеща майка, която бърбори много, може да дадете на бебето си предимство, когато проговаря. Това е така, защото ново изследване установи, че ембрионите започват да учат езика, на който говори майката, още преди да се родят, съобщава Мейл онлайн.

При експерименти изследователите откриха повишена активност в мозъците на новородените, чувайки езика, на който са били изложени най-често в утробата си. Проучването не е разгледало кога точно бебетата стават възприемчиви към говоримия език, докато са още в утробата, въпреки че е добре известно, че плодът започва да чува звуци в по-късните етапи на втория триместър и началото на третия. Ето защо бъдещите майки, а и бащите, не трябва да се страхуват да разговарят и дори да говорят директно на бебето си.

Новото проучване е проведено от изследователи от университета "Декарт" в Париж, Франция, и университета на Падуа, Италия. „Пренаталният период поставя основите на по-нататъшното езиково развитие“, се казва в статията.

Вече е известно, че между петия и седмия месец от бременността плодът започва да чува звуци извън утробата. Още по-рано - на 16-ата седмица - неродените бебета могат да реагират на музика, която звучи извън утробата, като движат устата и езика си, разкри шокиращо проучване от 2015 г.

Предишни изследвания също така показаха, че звукът на майчиния глас може да стимулира развитието на мозъка на недоносеното бебе, докато е в кувиоз.

Според други проучвания новородените предпочитат гласа на майка си пред други женски гласове и показват предпочитание към езика, на който е говорила майка им по време на бременността, пред други езици.

Точните „невронни механизми“, които позволяват на развиващия се мозък да се учи от езиковия опит, обаче остават „слабо проучени“, казва екипът.

За целите на изследването 33 новородени бебета с майки, чийто роден език е френски, са наблюдавани с помощта на енцефалография (ЕЕГ) в болница „Робер Дебре“ в Париж между един и пет дни след раждането. ЕЕГ включва мрежа от малки сензори, прикрепени към скалпа, които улавят електрическите сигнали, произвеждани от мозъка.

По време на наблюдението на мозъчните им вълни изследователите им пускали нежен аудиозапис на класическата детска приказка „Златокоска и трите мечки“. Откъси от приказката били пуснати на три езика - френски (роден език), испански (ритмично подобен на френски непознат език) и английски (ритмично различен непознат език).

