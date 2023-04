„Случаен секс и позиране без риза“: Питър Андре разкри причините за нервния си срив

П евецът Питър Андре, който сега е на 50, разкри, че е потърсил психиатрична помощ на 25-годишна възраст, след като потънал в „блатото на нощните клубове“, преди да прекара шест години в психиатрични отделения.

Докато изпълнителят на „Мистериозното момиче“ настоява, че никога не е докосвал наркотици през хедонистичните дни на младостта си, той признава, че се е „изгубил“, докато е правил „много случаен секс“. Риалити звездата Питър каза, че и „позирането без риза“, и „арогантността“ са също част от това, тъй като той е търсил външно одобрение и приемане.

Той твърди, че все още страда от панически атаки и е развил агорафобия – страх от излизане.

След срива си Питър се завръща в семейния си дом в Австралия, преди да се укрие в Америка. Той настоява, че днес е напълно различен човек и е много по-скромен и спокоен, като обвинява за проблемите през младостта си арогантността, която по-скоро е била „просто механизъм за самозащита“.

Артистът има успешна кариера в шоубизнеса, която продължава повече от 30 години, след като за първи път подписва звукозаписен договор на 16-годишна възраст. Той твърди, че неговата „милост“ и „невероятният екип“ са му помогнали да остане в играта толкова дълго. „Ако си добър в тази индустрия и се разбираш с хората, това не означава, че няма да паднеш. Но когато се опитваш да станеш, човек ще протегне ръка и ще ти помогне, защото си бил добър“, обясни той.

Питър става известен за първи път през 1989 г., когато на 16 години става участник в австралийско шоу за таланти, наречено New Faces. След това Питър е изпратен в Обединеното кралство, където записва дебютния си сингъл Drive Me Crazy и пробивния си хит Gimme Little Sign.

След кратък спад в популярността, Питър продължи да гради кариера в риалити телевизия с първата си съпруга, Кейти Прайс, след като се събраха в I'm A Celebrity Get Me Out of Here.