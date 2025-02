След пълен провал и затвор: Fyre Festival се завръща с билети за 1 милион долара

В торият фестивал Fyre беше официално обявен, почти 10 години след първото скандално събитие, което бързо се превърна в катастрофа.

Неуспешният фестивал от 2017 г. попадна в заглавията, след като таксува гостите с до 100 000 долара на човек за пътуване до остров Great Exuma на Бахамите, но не успя да осигури обещаните бели пясъци, луксозно настаняване и първокласна храна.

Това дори доведе до четиригодишна присъда за съорганизатора Били Макфарланд , след като се призна за виновен по обвинения в измама, свързани с фестивала и с продажбата на фалшифи билети.

Fyre Festival 2 just got announced! Who is coming with me? Can’t wait pic.twitter.com/1VaVeGmuxa — Thomas Sullivan (@Yfz84) February 26, 2025

Независимо от грандиозния провал, Макфарланд прави опити да организира Fyre II от 2023 г. , но плановете пропадаха многократно. Сега са в най-напредналата си фаза - включително има и насрочени дати за периода 30 май - 2 юни, а 2000 билета бяха пуснати в продажба по-рано тази седмица.

🔥Fyre Update: for those of you who believe life is meant to be lived, Fyre takes you pretty damn close to the sun. pic.twitter.com/S5iSy9dSgm — Billy McFarland (@pyrtbilly) October 17, 2024

Макфарланд заяви пред американския партньор на Sky News, NBC News, че Fyre II "не е за миналото", а за "приемането на визията, която е силна".

За разлика от оригиналния фестивал, организаторите на събитието Lostnights ще се занимават самостоятелно с всички детайли, като също така ще се включат компании за хотели, пътувания и билети, които ще помогнат при планирането и организирането на събитието.

Едно нещо, което не се е променило, са цените на билетите, които варират от 1400 долара до шокиращите 1,1 милиона долара.

Според уебсайта на фестивала, най-скъпият билет – пакетът Prometheus – включва участие на осем души във фестивала, с възможност да останат на яхта, да имат 24/7 частен шофьор, достъп до сцените и ексклузивни "допълнителни изживявания".

"Ще бъдете на лодка, ще имате луксозни яхти, с които си партнираме, които ще бъдат акостирали и паркирани извън острова", каза Макфарланд в интервю за шоуто Today на NBC. "Но отново, Fyre не е само за луксозно изживяване", добави той. "Става въпрос за приключението. Ще се гмуркаш с мен. Ще летиш до други острови и държави с малки самолети."

The dinner that @fyrefestival promised us was catered by Steven Starr is literally bread, cheese, and salad with dressing. #fyrefestival pic.twitter.com/I8d0UlSNbd — Tr3vor (@tr3vorx) April 28, 2017

Макфарланд също така обеща изпълнения от редица артисти в електронния, хип-хоп, поп и рок жанр, но все още не са обявени изпълнители, които ще участват. „Това не е само музика. Може да наемем професионален скейтбордист да направи демонстрация. Може да поканим шампион по ММА да ви обучава на техники сутрин", каза той.

Катастрофата на първия фестивал Fyre стана основна тема в сериала на Netflix "FYRE: Най-великото парти, което никога не се е случило", излъчен през 2019 г. Той показваше гостите, които трябваше да се борят за ограничен брой палатки, да имат проблеми с достъпа до вода и да бъдат сервирани сандвичи със сирене в кутии от стиропор, вместо обещаните гурме ястия. Снимката на този сандвич стана сензационна в социалните медии по това време.

На въпрос дали има риск от закупуването на билет за втория опит на фестивала, Макфарланд каза пред Today: "Докато не премине, има рисков компонент."

"Поемаш риск, защото аз взех много лоши решения и обърках първия фестивал", добави той. "От 2016 г. Fyre е най-обсъжданият музикален фестивал в света. Очевидно, голяма част от това е негативно, но смятам, че повечето хора, след като видят плановете и екипа зад Fyre II, ще разпознаят предимствата."

Той изрази увереност, че ако фестивалът се окаже успешен, той може да стане ежегодно събитие.

Част от приходите от фестивала, минимум 500 000 долара , ще бъдат използвани за погасяване на дълговете от 26 милиона долара, които Макфарланд все още дължи, съобщи NBC.

