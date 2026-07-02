Сладкиши за диабетици: Mоже ли всеки да ги яде за отслабване

С пециалните десерти „без захар“ са създадени така, че да не предизвикват резки скокове на кръвната глюкоза. За целта обикновената захар в тях е заменена с подсладители. Въпреки че здрави хора също могат да ги консумират, те далеч не са „безопасен заместител без ограничения“.

Фармацевтът и здравен консултант Яна Украинска разкрива пред медиите кои са капаните на диетичните продукти и в кои ежедневни храни се крие най-много захар.

Заслужава ли си да ядем сладкиши за диабетици?

Според експерта няма проблем здрави хора да посягат към тези продукти. Изключително важно е обаче да се помни, че захарта не е единствената съставка в десертите, която има значение за здравето и фигурата.

Човек може да качва килограми не само от захарта, но и от мазнините, които са най-калоричният макронутриент в храната.

„Ако обичате даден шоколад или десерт, обърнете етикета и вижте съдържанието на мазнини. За еталон в това отношение се смятат зефирът и мармеладът, тъй като в тях мазнините са почти нула“, добавя нутриционистът.

В сладкишите за диабетици обаче количеството мазнини често е доста високо. Това означава, че въпреки отстраняването на захарта, калорийната им стойност остава много висока и те пак могат да доведат до напълняване.

В кои продукти се крие „невидима“ захар?

Най-голямата изненада за много хора в това отношение е хлябът. Експертът съветва винаги да проверяваме хранителната стойност на любимия си хляб в графата „Въглехидрати, от които захари“.

„Много често там има над 5 грама захар на 100 грама продукт. За добър еталон при хляба се смята съдържание от 2 грама захар или по-малко“, обяснява специалистът.

Скрити захари присъстват масово още в колбасите, сосовете и кренвиршите, където се добавят за балансиране на вкуса.

Що се отнася до млечните продукти, Яна Украинска пояснява, че в кашкавалите и твърдите сирена почти няма лактоза (известна като млечна захар). Лактозата се съдържа основно в течните млечни продукти – прясно мляко, кефир, кисело мляко и айрян.

Основното правило тук е: колкото по-твърд е един млечен продукт, толкова по-малко лактоза съдържа той.

„В този ред на мисли, надписите „без лактоза“ върху твърдите сирена и кашкавали са по-скоро маркетингов трик, тъй като тя така или иначе естествено отсъства от тях“, обобщава тя.