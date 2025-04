Скритото значение зад скандалния костюм на Ерика Баду

В събота скандалната изпълнителка Ерика Баду предизвика вълнение онлайн, когато излезе на сцената на церемонията Women in Music на Billboard, облечена в кафяво, плетено боди с пищни извивки, за да изпълни "Annie Don't Wear No Panties". Ефектният костюм, наречен "Full Figure Form" от самата Баду и "booty suit" от нейния дизайнер, се отличаваше с коносовидни гърди и закръглена задна част.

„Тази вечер е за нас!“, заяви Бадупред публиката, докато приемаше трофея си като носител на наградата Icon. „Това е нощ, в която празнуваме утробата на света, утробата на живота, утробата-вселена на всички неща. Най-умното същество на планетата Земя. Най-мъдрото, най-непобедимото, най-секси, най-чистото, най-доброто. Жената.“ Тя завърши речта си с думите: „Благодаря на Бог, че ми даде възможност да се родя жена!“

Според Мая Хазбани, дизайнер на бодито и студент по мода в Central Saint Martins, визията на Баду е била почти изцяло ръчно плетена и изработката ѝ е отнела близо година. В телефонно интервю за CNN Хазбани, който се идентифицира като небинарен, сподели, че за направата са използвали ретро мохер и прежди, доставени от eBay, за да изплетат осем различни части, които впоследствие са съединени в крайния силует, допълнен от чифт ботуши.

За да придадат форма на извивките е добавена подплата, но е било важно костюмът да остане „относително лек“, за да не ограничава движението на Баду по време на изпълнението.

Въпреки че облеклото на Баду предизвика дискусии в социалните мрежи, реакциите бяха противоречиви. Някои потребители твърдяха, че певицата осмива бразилските повдигащи импланти, популярни през последното десетилетие. Други подозираха, че в тази дръзка визия има по-дълбоко послание.

Скритото послание

Според някои коментатори плетеният костюм е препратка към Сара Баартман – африканска жена, превърнала се в символ на колониалната експлоатация. Баартман е била принудена да участва в европейски „фрийк шоута“, където хората я разглеждали като атракция заради нейните телесни пропорции. След смъртта ѝ останките ѝ били използвани за расистки „научни“ теории.

„През цялото време мислех за Сара Баартман“, коментира певицата Танерел под публикацията на Баду в Instagram.

Education is so important… Erykah Badu isn’t mocking BBLs, BUT she was making a statement as Black women like Saartjie Baartman were once displayed in shows to entertain White people… racism & commodification of the Black woman’s body. pic.twitter.com/B6ndrVVbq0