Продават на търг личната Библия на Елвис Пресли

Б иблията, която стояла на нощното шкафче на Елвис Пресли в нощта, когато той умрира в Грейсланд, ще отиде на търг.

Книгата е щампована в злато с "Елвис Арън Пресли" и съдържа множество бележки и подчертани пасажи, според уебсайта на GWS Auctions.

Elvis Presley’s personal Holy Bible is one of many rare items from the King of Rock and Roll that are up for sale at the forthcoming ‘Hilton Estate & Elvis Presley Artifacts’ auction pic.twitter.com/Mziqm2CDMm