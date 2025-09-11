Скандал в кралския двор на Белгия - принц Лоран призна за таен син

Б елгийското кралско семейство се сдоби с нов член, пише The Post.

Принц Лоран, по-малкият брат на крал Филип, най-накрая призна, че е баща на дете от тайна любов - шокиращо признание, което най-накрая разреши дългогодишната мистерия.

61-годишният принц потвърди пред белгийския информационен бюлетин Belga във вторник, че има 25-годишен син, заявявайки, че „публично признава“ бащинството на Клемент Ванденкеркхов.

Така Лоран официално вече е баща на четири деца, той има дъщеря - принцеса Луиз, на 21 години, и 19-годишните близнаци, принц Никола и принц Аймерик, със съпругата си от 22 години, Клеър Кумбс.

Самоличността на бащата на Ванденкеркхов отдавна е била обект на постоянни слухове в Белгия, като се носели слухове, че принцът е негов баща преди брака му с Кумбс през 2003 г.

Принцът е баща на детето на белгийската актриса и певица Уенди ван Вантен, на 65 години, чието истинско име е Ирис Ванденкеркхов.

Шокиращите промени не засягат линията на наследяване на белгийското кралско семейство.

Нещо повече, това не е първият път, в който семейството признава незаконно дете в рода си.

През 2020 г. бащата на Лоран, крал Албер II, който абдикира от трона през 2013 г., потвърди, че е баща на дете от афера с баронеса Сибил дьо Селис Лоншан.

Делфин Боел, вече призната за принцеса Делфин, е резултат от 18-годишната афера на бившия монарх с белгийската баронеса.

57-годишната принцеса, родена по време на брака на крал Алберт с кралица Паола - негова съпруга от 1959 г. - дълго време е била държана настрана от белгийското кралско семейство от баща си в отчаян опит да запази брака.

След като Делфин се ражда през 1968 г., Алберт първоначално поддържа слаба връзка с любимото си дете и майка ѝ, но това драстично се променя, след като тя навършва 16 години.

През 2013 г. - същата година, в която Алберт предаде короната на Филип - Делфин подаде молба да бъде официално призната за дъщеря на Алберт.

Кандидатстването е успешно и през октомври 2020 г. Апелативният съд в Брюксел постановява, че тя има право на същите кралски титли и привилегии като трите други деца на баща си.

След решението Делфин официално се преименува на „Делфина Саксен-Кобург-Гота, принцеса на Белгия“.

„Правната победа никога няма да замести бащината любов, но дава чувство за справедливост“, каза тя по онова време.

Принцесата, която е художничка, твърдеше, че Алберт е нейният истински баща в продължение на две десетилетия, преди да се обърне към съда за установяване на бащинството му.

Бившият монарх отхвърляше Делфин като своя дъщеря до януари 2020 г., когато се съгласи да се подложи на ДНК тест, разпореден от съда, под заплаха от глоба от 5500 долара за всеки ден отказ.

Делфин дълго време твърдяла, че аристократичната ѝ майка е имала афера с Алберт между 1966 и 1984 г.

Слуховете за скандала с бащинството се появиха за първи път в неоторизирана биография от 1999 г. за съпругата на Алберт, кралица Паола.

Освен Филип и Лоран, крал Алберт и кралица Паола са родители и на 63-годишната принцеса Астрид.