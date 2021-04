Дуейн Джонсън - Скалата ще се кандидатира за президент?

А ктьорът Дуейн Джонсън - "Скалата" заяви в понеделник, че би се кандидатирал за президент на САЩ, ако смята, че има достатъчно подкрепа от американците, пише theguardian.

48-годишният Джонсън, който е един от най-добре платените и популярни актьори в САЩ, неведнъж се е заигравал с идеята да се кандидатира за президент.

The Rock for president? I’ll run if the people want it, says Dwayne Johnson https://t.co/YQYmhCvlpM