Сюрреалистично! Вижте нереалния танц на балерина, заобиколена от ледени късове (ВИДЕО)

Ф ренската балерина и хореографка Виктория Даубервил доби мигновена слава в социалните медии, след като изпълни уникален танц върху носа на кораб в Антарктида.

Краткият, но спиращ дъха видеоклип достигна 3,9 милиона гледания и над 165 000 харесвания, а един коментатор написа: „Най-невероятното съдържание за началото на 2025 г.“

„Нямате представа колко невероятно е усещането да ви гледам на фона на ледници и бурни води. Това е усещане за мир, което надхвърля екраните“, добавя друг.

Хипнотизиращият момент е заснет от гаджето на Дьобервил, Матийо Форже, талантлив художник, известен като „Летящия човек“ заради емблематичната си серия с кадри на олимпийските атлети от Париж 2024, които се противопоставят на гравитацията.

Когато Добервил и Форгет са поканени да се отправят на круиз до Антарктида с кораба Ponant, двойката смята, че това ще бъде уникална възможност да обединят двата си свята - движението и разказването на истории.

„Антарктида представляваше презареждане - празна страница във всеки смисъл. След като години наред бях потопен в структурирания, състезателен свят на спорта, почувствах нуждата да се свържа отново с чистата креативност и природата“, споделя Форгет в интервю за Bored Panda.

„Знаехме, че условията ще бъдат трудни, но също така знаехме, че ако успеем да се справим, ще бъде грандиозно. Антарктида, с нейните недокоснати пейзажи и сурова сила, беше идеалното място за това“, спомня си той.

След като се качват на круиза, двойката се свързва с капитана и втория капитан, които им разказват за рядката възможност за достъп до носа на кораба - място, което обикновено е забранено. Екипажът също така предложил да позиционира кораба по начин, който ще създаде зашеметяващ фон.

След това двойката започва тестове в Южна Джорджия, за да провери колко стабилна е тя и как могат да се изявят в тази среда.

След като стигат до Антарктида, екипажът разполага кораба сред леда, за да направи обстановката още по-необикновена.

„Започнах да правя снимки и видеоклипове, а след това Виктория изпълни своя танц. Стана ясно, че контрастът между движенията ѝ, пачката ѝ и драматичната среда е много по-поразителен от всичко, което си бяхме представяли“, казва Форгет.

„Нейното изпълнение издигна визуализацията на друго ниво“, добави той.

Непрекъснатото движение на кораба, заедно с мразовитите метеорологични условия, превърнаха изпълнението на задачата в предизвикателство.

Форгет разкрива пред Bored Panda, че най-голямото предизвикателство е било да се справи с времето - ниските температури, вятъра и постоянното движение на кораба.

„Но най-специалният момент беше да видя как всичко се събира: грациозните движения на Виктория срещу суровата сила на леда и морето. Беше сюрреалистично“, казва Форгет.

По-късно в социалните мрежи двойката сподели и поглед към процеса зад кулисите, тъй като мнозина помислиха, че крайният резултат е създаден с помощта на изкуствен интелект.

„Да докажем, че е истинско, беше нещо, с което се гордеехме изключително много“, отбеляза многостранно надареният художник.

„И огромна заслуга на Виктория за невероятното ѝ изпълнение и отдадеността ѝ да предефинира балета и да го направи достъпен за по-широка аудитория“, добави Форгет.

Леденото балетно изпълнение стана толкова популярно, че след многобройни запитвания Форгет пусна два ексклузивни кадъра от това сътрудничество в различни формати и издания. И двете снимки ще бъдат номерирани и подписани от Форгет и Даубервил.

„Поканата от Ponant беше възможност да се отърся от разсейващите фактори, да се изправя пред неизвестното и да позволя на средата да оформи мислите и изкуството ми. Това пътуване се превърна в метафора за навлизане в непознатото и откриване на красотата в неочакваното“, допълва той.

Още от самото начало двойката осъзнава колко много могат да извлекат един от друг, както в личен, така и в творчески план.

Форгет се запознава с Виктория преди четири години на парти в Париж и двамата се влюбват мигновено. Освен романтичните чувства, те веднага осъзнават колко много биха могли да обогатят и професионалния си живот и затова решават да обединят вижданията си.

„Вярвам, че успях да подкрепя Виктория в развитието на нейната стратегия и бизнес страна, като й помогнах да сподели уникалната си визия с по-широка аудитория“, споделя Форгет.

„На свой ред тя оказа дълбоко влияние върху моя артистичен подход, като ме научи на елегантност, поезия и по-дълбоко усещане за изтънченост в работата ми“, добави той.

Артистът обяснява, че двамата произхождат от две много различни мисловни школи - той учи и живее в Америка, а тя в Европа, но този контраст е обогатил сътрудничеството им.

„Споделената ни страст към танца беше основата, която ни позволи да преодолеем различията си и да създадем нещо по-голямо заедно“, каза Форгет.

„Това беше пътуване на взаимно вдъхновение и аз се чувствам невероятен късметлия, че я имам за партньор и творчески сътрудник“, добави той.

Преди да придобие популярност като „Летящия човек“ в социалните медии, фотографът е бил професионален тенисист.

Тридесет и пет годишният Форгет е израснал между Франция, Швейцария и САЩ и е трябвало да стане професионален тенисист, преди да поеме по пътя на изкуството.

Преди около 10 години той започва да работи като художник на движението, известен също като „Летящия човек“ в социалните мрежи.

„Като бивш професионален тенисист, винаги съм обичал да се движа и съм използвал тялото си по много различни начини“, споделя Форгет в интервю за What Dance Can Do (WDCD).

„Когато социалните медии надраснаха традиционните, реших да ги изследвам като визуални платформи. Създадох си характер и стил, който може да се опише като „снимки във въздуха“. Именно това ме забеляза и ми помогна да развия професионалната си мрежа“, допълва той.

Тъй като е трудно да се опише това, което Форгет прави, той нарича себе си „художник на движението“, което отразява дейността му по изпълнение, създаване и улавяне на движението в конкретен момент.

Форгет също така обича да намира места за своите фотосесии, да избира какво да облече и да разработва цялостната концепция за снимка или видеоклип.

„Работата ми съчетава спорт, изкуство и пътуване, като използвам уникални условия, за да уловя моменти, които предизвикват свобода, творчество и емоции“, обяснява Форгет.

„Целта ми е да вдъхновявам хората да видят света и себе си от нови перспективи“, допълва артистът, който страстно обича да изследва границите на движението и разказването на истории.

