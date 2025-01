„Синът ми ме смята за луда“: Жената, която притежава 50 класически автомобила

Д жейн Вайцман признава, че е обсебена - и всичко това се дължи на Jaguar Mark X.

Купеният през 80-те години на миналия век класически автомобил я е накарал да си купи „само“ още 49 и всички те се съхраняват в дома ѝ в село Саут Литълтън, Уорчестършир.

Колекцията на г-жа Вайцман включва BMW, Ferrari, Lamborghini и Vanwall - автомобил от Формула 1 от 50-те години на миналия век, който е единственият от този тип в света.

„Мисля, че по-големият ми син ме смята за луда. По-малкият ми син се съгласява с мен, защото мисля, че и той им се наслаждава“, казва тя.

„Но като цяло ме насърчават. Това е моята страст, те знаят това. И са много щастливи за мен“, продължава тя.

Вайцман наследява любовта си към класическите автомобили от покойния си баща.

Подобно на него, тя казва, че харесва „истински автомобили, които могат да се отворят и да се види какво има там“.

Колекцията ѝ включва спортен автомобил, произведен в Италия от Микелоти и пренесен в Обединеното кралство през 1965 г. като прототип на Triumph - Fury.

An Evesham woman loves classic cars so much she's collected 50 of them since the 80s - including one that John Lennon once sat in!



The haul includes a Toyota that's worth £1m, the only Vanwall of its type in the *world*, Ferraris and a vintage Porsche.



Full story on @bbchw 🚘 pic.twitter.com/4fUmIasuaB