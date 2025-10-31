Любопитно

„Симфонии на безценица“ в „Темата на NOVA“

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

31 октомври 2025, 11:27
„Симфонии на безценица“ в „Темата на NOVA“
Т е са пазители, вдъхновители, будители. Таланти, които могат да претворят всяка мисъл и емоция в музика. Но мечтите им – за достоен живот и за държава на духа – все още изглеждат далечни и недостижими. В „Темата на NOVA” журналистът Анна Карадакова и операторът Петър Симеонов представят историите на български симфоници, които вече десетилетия създават и възраждат класическа музика на световно ниво, но оцеляват на ръба. 

От Симфоничния оркестър на Българското национално радио през Плевенската филхармония – до Симфониетата във Враца, музикантите из цялата страна се сблъскват със сходни проблеми. Символичното заплащане, условията на труд, липсата на средства за нови инструменти са само част от всекидневните им битки. В отговор на трудностите – симфониците избират да протестират с жълти жилетки, без музиката им да затихва. Защото вярват, че пълната тишина ще ги потопи в оглушителна забрава и бездуховност. Каква обаче е цената? И кой ще я плати? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Николай Чобанов.

Очаквайте „Симфонии на безценица“ в „Темата на NOVA“, на празничния 1 ноември, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.

