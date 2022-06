Плюшени мечета и цветни панталони: Хари Стайлс "превзема" Гучи

Т ворческият директор на „Гучи“ Алесандро Микеле отново си партнира с Хари Стайлс за новата колекция на бранда „ХаХаХа“ (HaHaHa). Колаборацията им бе представена в Милано в последния ден на Седмицата на модата в италианския град, съобщава Асошиейтед прес.

Колекцията излъчва свободата на поколението, което Хари олицетворява. Името ѝ пък, освен че изразява инициалите на Хари и Алесандро, показва и чувството на радост и забавление. „За него беше по-лесно да играе с мен, за да създаваме дрехи, отколкото за мен да пея с него“, пошегува се Микеле при представянето на колекцията във винтидж магазин.

Хари Стайлс тъкмо стартира соловата си кариера, когато Микеле бележи успеха си в света на модата. Творческият директор на „Гучи“ създава нова ера в стила с полово неутрални визии, които Стайлс изключително харесва. Връзката им става все по-силна през годините и двамата често си комуникират и обменят идеи за стила чрез WhatsApp. Въпреки двадесетгодишната разлика във възрастта, двамата са намерили общ език в модата.

Throughout the friendship between #AlessandroMichele and #HarryStyles, one phrase has come to symbolize their shared perspectives, becoming the title of their menswear collection #GucciHAHAHA. @Harry_Styles #GucciTailoring #GucciJewelry pic.twitter.com/cFwkd4zLUj