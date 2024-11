Шер обяви края на кариерата си

Ш ер потвърди, че се оттегля след шест десетилетия на сцената. 76-годишната певица съобщи новината по време на прес тура по представянето на първата част на мемоарната си книга в Лондон. Звездата допълни, че предстоящият ѝ албум ще е последният в кариерата ѝ, съобщава NOVA.

Cher announces her next album will be her last pic.twitter.com/72tNqeMWDt

Пред феновете си в театър „Лицеум” Шер заяви, че отдавна е била готова да се оттегли, но не и преди пускането на първия ѝ музикален проект от 2013 година.

.@cher says her next album is “probably my last”



The icon said it contains "great songs", and also reflected on being "older than dirt now" https://t.co/Ekqt7otwF9