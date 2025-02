Приеха Шакира в болница, отложи концерт в Перу

Ш акира, която в момента провежда световното си турне Las Mujeres Ya No Lloran, беше хоспитализирана поради сериозни болки в корема. Това наложи отлагането на планирания ѝ концерт в Перу.

В изявление, споделено в социалната мрежа X , певицата съобщи на феновете си:

„Съжалявам, че трябва да ви информирам, че снощи се наложи да отида в спешното отделение заради болки в корема и в момента съм хоспитализирана.“

Шакира допълни, че според лекарите, които се грижат за нея, тя не е в достатъчно добро състояние, за да излезе на сцената същата вечер.

48-годишната изпълнителка сподели разочарованието си от ситуацията, признавайки, че е „много тъжна“ заради отлагането на концерта, тъй като с нетърпение е очаквала срещата с феновете си в Перу.

Въпреки това тя изрази надежда, че ще бъде изписана и възстановена още на следващия ден, за да може да продължи с изпълненията си в понеделник.

