„Децата ми са причината да съм жива“: Зад кулисите на турнето на Шакира

Д ълбоко в недрата на стадион „Хард Рок“ в Маями, на вратата на продуцентския офис на Шакира е залепена бележка.

„Моля, елате по-късно... освен ако наистина не сте запалени.“

Ръкописният розов надпис подсказва ниво на напрежение, напълно разбираемо за екипа, който стои зад най-мащабното стадионно турне на годината.

С 64 разпродадени концерта в Северна и Южна Америка, Шакира вече е пяла пред над два милиона души.

„Работих повече от година, за да изпипам всеки детайл от шоуто – и тази реакция на публиката е наистина невероятна награда“, споделя певицата пред BBC.

'My kids are the reason I'm alive': Backstage with Shakirahttps://t.co/vz1U7K3xoY pic.twitter.com/51FIn0FTbo — Uzalendo News (@UzalendoNews_KE) June 13, 2025

Но зад кулисите на шоуто в Маями няма нито паника, нито викове, нито напрежение. Всички са съсредоточени – и никой не „се пали“.

Атмосферата е спокойна и професионална. Танцьорите се разтягат в коридорите, шивачките пришиват кристали по сценичните костюми, а китаристите прецизно настройват инструментите си.

Ето и няколко изненадващи подробности за турнето.

„Пътуваме с две перални и две сушилни, които свързваме с водопровод на всяка спирка от обиколката“, разказва шефката на гардероба Хана Кинкейд. Тя се грижи за около 300 костюма, като всеки трябва да бъде освежен преди новото шоу, защото „Шакира танцува много енергично – а същото важи и за танцьорите ѝ“.

Сценичният мениджър Кевин Роу, родом от Бирмингам, развежда екипа на ВВС из мрачните тунели под сцената, където екипът е скрил тайни запаси от Gatorade и студено кафе – оръжия срещу влажната, лепкава жега на Маями.

„Или е адски горещо, или супер влажно“, казва той, описвайки предизвикателствата на откритите сцени. „Но такава е сделката, когато живееш в подземния свят.“

Около 14:30 ч. започва саундчекът. Малко след 15:00 ч. пристига и самата Шакира – с неотразимите си бедра, придружена от полицейски ескорт – и се присъединява към екипа на сцената.

Облечена в сребристи разкроени дънки и бял потник, тя инстинктивно започва да танцува, докато оглежда мястото на вечерното шоу.

„Бях тук на концерта на Бионсе и той беше безупречен, така че по-добре ме накарайте да звуча така“, шегува се тя с екипа си. Или все пак не се шегува?

Шакира намигва, но едно е сигурно – всички зад кулисите са наясно: Шефът е перфекционист.

Backstage with Shakira on tour as she teases massive UK shows https://t.co/JtvdEpnisr — The Sun Showbiz (@TheSunShowbiz) June 10, 2025

„Когато е на сцената, тя е на сцената“, казва главната танцьорка Дарина Литълтън. „Влезе ли, включва се на сто процента – и е напълно в ролята си.“

„Тя знае точно какво иска и ако не може да го получи веднага, ще намери начин да го постигне“, казва музикалният директор Тим Мичъл, който работи с Шакира още от 90-те години (той е авторът на рифа с панафлейта в „Whenever, Wherever“).

„Тя е прецизна във всеки аспект – звук, визия, осветление, гривни – всичко. Просто е невероятна. Не знам как го прави.“

И тази мания се отплаща.

Шоуто на Шакира е два часа и половина музикален спектакъл – непрестанен парад от двуезични хитове, 13 смени на костюми и енергия без почивка.

Тя изпълнява коремен танц, вдъхновен от ливанската ѝ кръв, по време на Ojos Así; прави племенен танц с ножове за Whenever, Wherever; размахва Flying-V китара в Objection (Tango); и кара публиката да вие и реве с електризираната She Wolf.

Турнето носи името Las Mujeres Ya No Lloran („Жените вече не плачат“) – вдъхновено от последния ѝ албум, създаден след едни от най-тежките моменти в живота ѝ.

11-годишната ѝ връзка с футболиста Жерар Пике се разпадна, баща ѝ претърпя спешна мозъчна операция, а в същото време испанските власти я обвиниха в укриване на данъци за над 14,5 милиона евро (по-късно уреди случая извънсъдебно).

„Много от вас знаят, че последните години не бяха лесни за мен“, казва тя на сцената. „Но кой не пада от време на време, нали? Научих, че падането не е краят, а началото на едно още по-хубаво пътешествие.“

Именно тази бурна средна възраст отключи творческа енергия, която върна Шакира в културния център след седемгодишна музикална пауза.

Embed from Getty Images

През 2023 г. тя издаде Bzrp Music Sessions Vol. 53 – съвместен проект с аржентинския продуцент Bizarrap, изпълнен с язвителни реплики към Пике и новата му партньорка („смени Rolex с Casio“). Песента спечели наградата „Песен на годината“ на Латино "Грами".

Последваха хитове като саркастичната Te Felicito („Поздравявам те“) и TQG („Твърде добър/а съм за теб“) – дует с колумбийската звезда Карол Джи, с над 1,3 милиарда слушания в Spotify.

„Тя е вдъхновение за жените“, казва фенка с уши на вълчица преди концерта. „Постигнала е всичко. Истинска сила е.“

Шакира е толкова отдадена на шоуто, че интервюто ни се провежда едва след края му. Малко след полунощ тя се появява от гримьорната – свежа като пролетна утрин.

„Предупреждавам те, че може да не звуча много разумно“, смее се тя. „Още се възстановявам.“

„Днес беше ужасно горещо и влажно. А когато има и надморска височина – става още по-трудно... но си струва.“

А какво прави, когато е болна или просто изтощена?

„За да се случи шоу от такъв мащаб – независимо дали си тъжен, болен, кашляш или си имал лош ден – трябва просто да дадеш всичко от себе си и по чудо да го направиш.“

„Адреналинът не ми позволява да усетя умората или колко изтощително е всъщност. Той просто те води напред.“

Embed from Getty Images

От Ленард Коен до имигрантската борба

Маями е специално място за Шакира – тук тя се премества като тийнейджърка в търсене на пробив на англоезичната сцена.

По онова време вече е известна в Колумбия, но знае, че за международен успех трябва да пее на английски. Единственият проблем? Никога не го е учила.

„Бях на 19, когато се преместих в САЩ – като много други колумбийски имигранти, дошли в търсене на по-добро бъдеще“, казва тя.

„Спомням си как бях заобиколена от испано-английски речници и синонимни речници – тогава нямах Google или ChatGPT да ми помагат. Всичко беше несигурно.“

„Запалих се по поезията – четях Ленард Коен, Уолт Уитман, Боб Дилън, опитвах се да разбера как функционира английският в писането на песни. Мисля, че така се усъвършенствах.“

Днес, когато разсъждава върху имигрантския си опит, Шакира контрастира топлия прием, който е получила, с политиката на администрацията на Тръмп.

Когато прие „Грами“ за най-добър латино поп албум тази година, тя посвети наградата на имигрантите в САЩ: „Вие сте обичани, вие сте достойни, и аз винаги ще се боря за вас.“

Embed from Getty Images

Какво е чувството да си имигрант в Америка днес?

„Означава да живееш в постоянен страх“, отговаря тя. „И е болезнено да го наблюдаваш.“

„Сега, повече от всякога, трябва да сме единни. И да заявим ясно: една държава може да промени имиграционната си политика, но отношението към хората трябва винаги да бъде човечно.“

Това послание – произнесено отчасти на испански – докосва сърцата на нейните латиноамерикански фенове.

Публиката в Маями включва поколения – майки и дъщери пеят заедно хитове от 90-те като Pies Descalzos, Sueños Blancos и танцуват на празничната Waka Waka (This Time for Africa).

Но емоционалният връх на концерта идва с Acróstico – баладата, която Шакира посвещава на децата си, обещавайки да бъде силна въпреки раздялата с Пике.

Embed from Getty Images

Докато изпълнява песента, на екраните се появяват Саша (12) и Милан (10), пеейки с майка си.

„Сърцето ми се топи всеки път, когато ги видя и чуя малките им гласчета“, казва тя. „Те са всичко за мен. Моят двигател. Причината да съм жива. Затова да ги имам с мен на сцената всяка вечер е безценен момент.“

Това е първият път, когато момчетата са достатъчно големи да я гледат на живо – и имат „смесени чувства“.

„Когато имам представление, те се тревожат – искат всичко да е перфектно“, признава тя. „Винаги ме питат: „Мамо, как мина? Падна ли? Добре ли си? И аз се опитвам да им покажа, че няма такова нещо като перфектно шоу. Грешките са част от него.“

А дали турнето ще дойде и в Европа?

„Останете на линия. Изчакайте и ще видите“, казва Шакира с усмивка. „Все още не можем да обявим дати, но сме много близо. Наистина искам да споделя това шоу с феновете си по целия свят.“