Шах Рукх Кхан влезе в клуба на милиардерите като един от най-богатите актьори в света

2 октомври 2025, 15:03
Shah Rukh Khan
Източник: Getty Images

Б оливудската суперзвезда Шах Рукх Кхан се присъедини към клуба на милиардерите, превръщайки се в един от най-богатите актьори в света, според нов списък. 59-годишният актьор има нетна стойност, оценена на зашеметяващите 1,4 милиарда долара, според Hurun India Rich List 2025, годишна класация на най-богатите хора в Индия.

Това го поставя в лигата на световни знаменитости като Арнолд Шварценегер, поп звездата Риана, голфърът Тайгър Уудс и певицата Тейлър Суифт, чиято нетна стойност е оценена на 1,6 милиарда долара от списание Forbes.

Други личности от Боливуд в списъка включват актрисата Джухи Чаула, актьорите Хритик Рошан и Амитабх Баччан, както и режисьора Каран Джохар, предаде ВВС.

Често наричан кралят на романтиката в Боливуд, Кхан прекарва повече от три десетилетия в хинди филмовата индустрия и се преоткрива от актьор до собственик на голяма продуцентска компания и притежател на крикет отбор. „Статусът на милиардер на Кхан се дължи основно на неговите дялове в Red Chillies Entertainment [неговата продуцентска компания] и Knight Rider Sports [неговият крикет клуб в IPL]“, заяви Анас Рахман Джунаид, основател и главен изследовател в Hurun India, пред BBC.

Другите му източници на доходи включват печалби от филми, реклами, както и предполагаеми инвестиции в недвижими имоти по целия свят.

Влизането на Кхан в списъка на милиардерите е отражение на променящия се характер на двигателите на икономическия растеж в Индия, според Джунаид. „Тъй като индийската икономика узрява и преминава към следващия етап на създаване на богатство, виждаме нови центрове на стойност, които се появяват извън традиционните сектори като производството, IT и банковото дело“, каза Джунаид. Спортът, развлеченията и бизнесите, базирани на интелектуална собственост, сега са „сериозни двигатели за създаване на богатство в Индия“, добави той.

Според Джунаид това е подобно на еволюцията, която се случи в САЩ, където списъците на богатите, някога доминирани от индустриалци и банкери, сега включват собственици на спортни отбори, медийни магнати и марки, водени от знаменитости – от Майкъл Джордан и Леброн Джеймс до Опра Уинфри и Бионсе.

Но според Forbes, въпреки че много знаменитости са изключително богати, „е рядкост нетната им стойност да достигне десетцифрени суми“, като по-малко от две дузини хора на планетата са постигнали този подвиг.

Докато четири други боливудски знаменитости и техните семейства влязоха в списъка на Hurun тази година, богатството на Кхан е оценено като значително по-високо. Джухи Чаула, която е работила с Кхан в няколко филма – и нейното семейство заемат второ място с нетна стойност от 880 милиона долара. Списъкът включва също Хритик Рошан, който се нарежда на трето място с нетна стойност от 260 милиона долара, последван от режисьора Каран Джохар с около 200 милиона долара и актьора Амитабх Баччан и неговото семейство с около 183 милиона долара.

През 2024 година Джохар попадна в заглавията, когато продаде 50% дял от продуцентската си компания Dharma Productions на милиардера Адар Пунавала – най-големият производител на ваксини в Индия – за 119 милиона долара.

Общият брой на милиардерите в Индия надхвърли 350 души тази година, като МукESH Амбани и Гаутам Адани запазват първите две места според Hurun India.

Източник: BBC    
Шах Рукх Кхан Боливуд Милиардер актьори Индийска икономика Hurun India Rich List Развлечения Продуцентска компания Спортен бизнес Знаменитости
Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи
Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи

Преди 12 часа
Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа
Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Преди 8 часа
Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени
Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени

Преди 9 часа
Спират топлоподаването в целия столичен квартал
Спират топлоподаването в целия столичен квартал "Дружба 2" от днес

Преди 11 часа

Виц на деня

– Мамо, какво е компромис? – Когато тате реши, че е прав, а аз му разреша да мисли така.
Прочети целия
