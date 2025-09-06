Какви са здравните ни права и медицинска помощ при пътуване в чужбина

К акви са здравните ни права когато сме в чужбина и каква медицинска помощ можем да използваме тогава. По темата говори Симеон Методиев, началник отдел Координация за системите на социална сигурност, в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.
Трябва да носим в себе си здравна карта – пластика, която се побира лесно в портфейл и се издава лесно.
Тя е еднаква за всички държави в Европейския съюз, европейското икономическо пространство и Великобритания.
Датата на валидност е в три категории:
♦ За лица до 18 години се издава за максимум 5 години или до навършване на пълнолетие.
♦ За активни лица – за срок от 1 година.
♦ За пенсионери – за срок от 10 години или до изтичане на съответното пенсионно решение на лицето.
Какво покрива здравноевропейската карта:
Трябва да прави разграничение между спешна и неспешна медицинска помощ.
♦ Европейската здравноосигурителна карта важи при всички неотложни случаи. Медицинската помощ се покрива в пълна степен и съгласно законодателството на съответната държава.
♦ При посещение в месицинско заведение, картата се представя за регистрация. След прегледа плащането на медицинската услуга минава по картата. Няма да заплащаме нищо, което не биха плащали и местните осигурени лица.
♦ Картата може да се използва и при раждане или проследяване на по-тежка бременност.
♦ При счупване на крайник – процедурата е по описания вече ред.
Как да получим такава карта
♦ Издаването на картата отнема 15 календарни дни.
♦ Тя се издава в удобен клон на съответна банка, посочен на сайта на НЗОК.
♦ Кандидатстването се извършва лично или чрез упълномощено лице. Другият вариант – електронен, е през системата за сигурно електронно връчване.
Ако трябва да пътуваме спешно или по-рано от определените за издаването на картата 15 дни
Ако се наложи извънредно пътуване или по-рано от посочените за издаване на картата 15 дни се издава друг документ – временно заместващо удостоверение на европейската здравноосигурителна карта.
Той се издава в клон на НЗОК.
Може ли здравната карта да се използва за лечение в чужбина.
Здравната карта не може да се използва при необходимост от лечение в чужбина, защото тя покрива неотложно медицинско лечение.
Повече от разговора гледайте във видеото.