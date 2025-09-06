Любопитно

Какви са здравните ни права и медицинска помощ при пътуване в чужбина

Как да получим здравна карта при пътуване в друга страна и какво покрива тя

6 септември 2025
К акви са здравните ни права когато сме в чужбина и каква медицинска помощ можем да използваме тогава. По темата говори Симеон Методиев, началник отдел Координация за системите на социална сигурност, в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

Трябва да носим в себе си здравна карта – пластика, която се побира лесно в портфейл и се издава лесно.

Тя е еднаква за всички държави в Европейския съюз, европейското икономическо пространство и Великобритания.

     Датата на валидност е в три категории:

♦ За лица до 18 години се издава за максимум 5 години или до навършване на пълнолетие.

♦ За активни лица – за срок от 1 година.

♦ За пенсионери – за срок от 10 години или до изтичане на съответното пенсионно решение на лицето.

     Какво покрива здравноевропейската карта:

Трябва да прави разграничение между спешна и неспешна медицинска помощ.

♦ Европейската здравноосигурителна карта важи при всички неотложни случаи. Медицинската помощ се покрива в пълна степен и съгласно законодателството на съответната държава.

♦ При посещение в месицинско заведение, картата се представя за регистрация. След прегледа плащането на медицинската услуга минава по картата. Няма да заплащаме нищо, което не биха плащали и местните осигурени лица.

♦ Картата може да се използва и при раждане или проследяване на по-тежка бременност.

♦ При счупване на крайник – процедурата е по описания вече ред.

     Как да получим такава карта

♦ Издаването на картата отнема 15 календарни дни.

♦ Тя се издава в удобен клон на съответна банка, посочен на сайта на НЗОК.

♦ Кандидатстването се извършва лично или чрез упълномощено лице. Другият вариант – електронен, е през системата за сигурно електронно връчване.

     Ако трябва да пътуваме спешно или по-рано от определените за издаването на картата 15 дни

Ако се наложи извънредно пътуване или по-рано от посочените за издаване на картата 15 дни се издава друг документ – временно заместващо удостоверение на европейската здравноосигурителна карта.

Той се издава в клон на НЗОК.

     Може ли здравната карта да се използва за лечение в чужбина.

Здравната карта не може да се използва при необходимост от лечение в чужбина, защото тя покрива неотложно медицинско лечение.

Повече от разговора гледайте във видеото.

Европейска здравноосигурителна карта Здравни права Медицинска помощ в чужбина Пътуване в чужбина Неотложна помощ
