"Живеейки на колела": Семейство прекара най-съкровените си мигове в пътуване по света (СНИМКИ)

П рез последните осем години Джесика Джи, известна като "The Bucket List Mom", е посетила повече от 90 различни държави заедно със съпруга си предприемач Гарет и трите им деца Дороти, Манила и Калихан.

"Никога не съм си мислела, че искам да обиколя света", разказва Джи от Денвър, Колорадо, пред CNN Travel.

Според Джи всичко се променя, когато съпругът ѝ, с когото се запознава за първи път по време на църковна литургия във Владивосток, Русия. Джи продава разработено от нея приложение на Snapchat за 54 млн. долара през 2014 г. и решава да напусне корпоративната си работа.

