Юпитер стана ретрограден – какво означава това за всяка зодия

Н е можеш да се развиваш и едновременно да се вкопчваш в удобството. От 11 ноември Юпитер ще стане ретрограден в Рак, разклащайки основите на нашите убеждения, особено тези, които се отнасят до чувството ни за сигурност.

Дали това е историята, която си разказваш, за да запазиш спокойствието си, или идеал, който вече не ти носи радост – ретроградният Юпитер напомня, че емоционалната сигурност, към която се стремим, трябва да е вкоренена в истината, пише списание PEOPLE.

Сега, когато Юпитер започва да се движи назад до 10 март 2026 г., той ще ни помогне да пренапишем и възстановим представата си за емоционална стабилност.

Колективно сме призовани да видим къде познатото и привързаността всъщност са форма на ограничение.

Може би поставяш под въпрос семейни модели или намаляваш пространството, в което живееш. Други може да преразглеждат емоционалните си граници или просто да осъзнаят, че са надраснали онази своя версия, която е имала нужда от одобрение, за да се чувства сигурна.

Докато Юпитер се връща по стъпките си, имаме възможност да поставим под съмнение валидността и устойчивостта на нашите емоционални зони на комфорт.

Вижте какво носи ретроградният Юпитер в Рак за всяка зодия в нашата галерия.