Разводът на Исла Фишър и Саша Барон Коен: Борба за 250 млн. долара

Р азводът на Исла Фишър и актьорът от "Borat" ,Саша Барон Коен, който първоначално се смяташе за "приятелски", се е "влошил" в конфликт, тъй като бившата холивудска двойка се бори за значително състояние от 250 милиона долара. Двойката, която има три деца, преди това е делила времето си между домовете си в Сидни, Лондон и Лос Анджелис след сватбата си през 2010 г. в Париж, пише Sky News.

Обявяване на раздялата

Фишър, на 49 години, и Барон Коен, на 53, обявиха раздялата си през април миналата година чрез съвместно изявление в социалните медии, където написаха: "След дълъг тенис мач, продължил над 20 години, ние най-накрая оставяме ракетите си." Изявлението беше придружено от снимка на двамата.

Sacha Baron Cohen and Isla Fisher announce divorce:



“After a long tennis match lasting over twenty years, we are finally putting our racquets down. In 2023 we jointly filed to end our marriage.” pic.twitter.com/w6R1B4DWfm — Pop Base (@PopBase) April 5, 2024

Първоначално и двамата се придържаха към положителния тон около развода, докато разпределяха значителното си общо състояние. Въпреки това, Фишър изглежда започна да се отклонява от този подход в интервю за The Sunday Times през февруари. Тя описа развода като "най-трудното нещо, през което съм преминала," изразявайки благодарност към приятелките си за подкрепата: "Жените в живота ми ме държаха... Седя тук днес заради тях."

Новини за конфликти

Актрисата отново привлече вниманието миналата седмица, публикувайки ретро снимка, свързана с известна реплика от комедийния филм Greed от 2019 г.

Sacha Baron Cohen and Isla Fisher break up after 13 years of marriage. pic.twitter.com/ljRY9Gp6Nx — Pop Crave (@PopCrave) April 5, 2024

Предполагаемата битка за развод на Фишър идва, докато актрисата прави завръщане в светлината на прожекторите след кратка пауза, след шокиращото разделение с комедийния актьор. През февруари Фишър ръководи озвучаващия състав на анимационния филм Dog Man и участва в последния филм на Бриджит Джоунс.

Isla Fisher and Sacha Baron Cohen 'are at WAR 'as bitter divorce rumbles on with their eye-watering £120million fortune still to be carved up https://t.co/qjkL7NC5HO — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 10, 2025

"Тя обича да се връща в разгара на нещата," коментира източник, близък до актрисата, пред The Sun. "Но Саша изобщо не е доволен от това - тя реши да се бори и встъпването в конфликт дойде като шок."

Фишър наскоро консолидира портфолиото си от имоти, след като продаде апартамент в луксозния квартал Woollahra в Сидни. Съобщава се, че тя е придобила апартамента с две спални и една баня само за $171,500 през 1995 г., а е продала имота за предполагаеми $930,000.

Според слуховете, Фишър все още не е приключила финансовите си преговори със Саша Барон Коен и вече не притежава имот в страната.