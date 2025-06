Първа гледка към южния полюс на Слънцето, заснета от космически апарат

К осмическият апарат Solar Orbiter на Европейската космическа агенция изпрати на Земята първото в историята видео и снимки на южния полюс на Слънцето, пише BBC.

Новите изображения ще позволят на учените да научат как Слънцето преминава от периоди на бурни бури към периоди на затишие.

Това е важно, тъй като интензивната слънчева активност може да повлияе на спътниковата комуникация и да извади от строя електрическите мрежи на Земята.

Новите снимки показват блестяща и ярка атмосфера, която на места достига температури от милион градуса по Целзий. Между тях се редуват по-тъмни облаци от газ, които, макар и много по-хладни, все още са с температура от сто хиляди градуса.

Снимките са най-близките и най-подробните, правени някога на Слънцето, и ще помогнат на учените да научат как всъщност функционира звездата, която ни дава живот на Земята, според професор Карол Мъндел, научен директор на ЕКА.

„Днес разкриваме първата в историята на човечеството гледка към полюса на Слънцето. Слънцето е най-близката ни звезда, даряваща живот и потенциален разрушител на съвременните космически и наземни енергийни системи, така че е наложително да разберем как работи и да се научим да предсказваме поведението му“, казва тя.

First view of the Sun's south pole filmed by spacecraft https://t.co/jTiSYiPbGg

От Земята Слънцето е толкова ярко, че изглежда като безплътен диск. Но при различни честоти и с помощта на специални филтри учените могат да го видят в истинската му форма: като динамична течна топка, чиито магнитни полета се усукват и въртят на повърхността и предизвикват изригвания и газови цикли в атмосферата му.

Именно тези магнитни полета определят кога Слънцето бушува и изхвърля частици към Земята.

Учените знаят, че Слънцето има спокоен период, когато магнитните полета са подредени, като нашата звезда има фиксирани северен и южен магнитен полюс. Това е фаза, в която Слънцето не е в състояние да предизвиква силни експлозии, но след това тези полета стават сложни и хаотични, тъй като се преориентират, като северният и южният полюс се обръщат приблизително на всеки 11 години.

По време на хаотичния период Слънцето се опитва да намали сложността си и насилието се разлива, като парчета от Слънцето се устремяват към Земята. Тези слънчеви бури могат да повредят комуникационните сателити и електрическите мрежи, но могат да предизвикат и красиви полярни сияния в небето.

Според професор Луси Грийн от Калифорнийския университет е било трудно да се предвиди тази активност с компютърни модели на Слънцето, тъй като не е имало данни за миграцията на магнитните полета към полюсите. Но това вече се е променило

„Вече имаме липсващото парче от пъзела. Обръщането на полярните магнитни полета на Слънцето е един от големите отворени въпроси в науката и това, което ще можем да направим със Solar Orbiter, е да измерим за първи път наистина важните флуидни потоци, които улавят парчета от магнитното поле на Слънцето и ги пренасят към полярните области“, каза тя пред BBC News.

Historic Solar Images from ESA’s Solar Orbiter



ESA’s Solar Orbiter has captured the first-ever photos of the sun’s south pole, revealing tangled magnetic activity as the solar cycle peaks. This rare glimpse shows mixed magnetic polarities just before the sun’s magnetic flip.… pic.twitter.com/choxMiGB7S