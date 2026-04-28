Пропаганда, власт и похот: Тайният сексуален живот на Йозеф Гьобелс

Докато Магда Гьобелс е представяна за „майката на нацията“, съпругът ѝ превръща властта си в инструмент за сексуална принуда, криейки се зад маската на идеалния ариец

28 април 2026, 13:03
Д окато проповядва пуританския морал на „идеалното нацистко семейство“, министърът на пропагандата на Третия райх Йозеф Гьобелс използва абсолютната си власт, за да прелъстява и принуждава десетки жени към извънбрачни връзки.

Поредицата „Тайният сексуален живот на тираните“ (Secret Sex Lives of Tyrants) на Sky History разкрива частния свят на някои от най-известните диктатори в историята. Документалните епизоди изследват сексуалните игри на власт, маниите и злоупотребите, които са повлияли на управлението на тези лидери, а понякога и на съдбата на цели нации.

Ричард Джевън – сценарист за телевизията, радиото и театъра – разкрива как Йозеф Гьобелс използва позицията си в Третия райх, за да започне многобройни афери, държейки се по начин, който драстично се различава от нацистката идеология за силна и здрава семейна единица.

Кой всъщност беше Йозеф Гьобелс?

Гьобелс беше ръководител на пропагандата на нацистката партия, който контролираше всички вестници, радиостанции, филми и издателства в Германия от 1933 г. до самоубийството си през 1945 г. Той диктуваше и организираше разпространението на митовете за Третия райх.

От Кастро до Кадафи – тайният сексуален живот на диктаторите

Ако Хитлер беше „лицето“ на режима, Гьобелс можеше да се счита за неговия „глас“. Неговият яростен антисемитизъм и жестокост към отделни личности и цели народи бяха движеща сила зад опитите за изтребление на евреи, роми, комунисти, хомосексуалисти и хора с увреждания в Германия и окупираните територии на Европа.

Гьобелс, съпругата му Магда и техните шест деца бяха провъзгласени от медиите (които той контролираше) за „Първото семейство на Райха“. Те бяха сочени за пример за лоялност и плодовитост, към който трябваше да се стреми цяла Германия. Парадоксално и лицемерно, по време на 14-годишния си брак той поддържа десетки сексуални афери.

С какво Гьобелс привличаше жените?

Съвременниците му отбелязват, че Гьобелс е притежавал „хипнотизиращ“ глас. Неговите меки и омайни тонове обаче е трябвало да свършат доста работа, за да отвлекат вниманието от физика, която най-точно може да се опише като слаба и крехка. Той е имал издължено, бледо лице, което изглеждало сякаш се състои наполовина от чело.

Елегантно облеченият Гьобелс не се е движил като пантера. Той е роден с деформация на десния крак, която е изисквала шина и е довела до трайно накуцване.

И все пак, докато е хранил германския народ с псевдонаука за руси, синеоки и чистокръвни арийци, именно този „черен гарван“ си извоюва репутацията на женкар във висшето командване на нацистите. Разбира се, интелигентният и манипулативен Гьобелс не е имал голяма конкуренция сред останалите подмазвачи и скучни фигури в нацисткото ръководство.

Ясно е, че каквото и да е задвижвало успеха на Гьобелс сред жените, това не са били неговата мъжественост или физическа сила. Беше неговата власт. Властта да привлича и властта да принуждава.

Истинските вярващи

Рекламата работи. Миналата година компаниите по света са похарчили общо 1 трилион долара за нея именно защото дава резултат. Когато нацистите идват на власт през 1933 г., те впрягат целия държавен и частен медиен апарат на Германия в изграждането на бранд и прославянето на режима като мощен, ефективен и привлекателен.

Самият Хитлер е издигнат до статута на недосегаем митичен лидер, докато Гьобелс е бил по-достъпен и понякога дори е настоявал да бъде „докосван“.

За младите жени, израснали в море от тази пропаганда, засягаща всеки аспект от живота им, е било лесно да се превърнат в послушни жертви, зашеметени от вниманието на „свръхчовеците“ на Райха. Можем само да си представим объркването им, когато са се сблъсквали лице в лице с реалността: деформирания Гьобелс, затлъстелия Гьоринг или изпотения от амфетамини Хитлер.

Тази пропаганда се разпростира в целия свят и подмамва американски светски дами, английски аристократки и дори кралски особи. 

Паул Йозеф Гьобелс (роден на 29 октомври 1897 г., починал на 1 май 1945 г.) е германски политик, който е бил министър на народното просвещение и пропагандата в Нацистка Германия от 1933 до 1945 г. Като един от най-близките сътрудници на Адолф Хитлер, той играе ключова роля във формирането и разпространението на нацистката идеология и контрола върху общественото мнение.

Гьобелс е известен със своите изключителни ораторски умения, фанатичен антисемитизъм, а други го описват и като брилянтен пропагандист. Преди да стане радикален нацист, ранните му писания разкриват, че е бил плах и романтичен младеж с марксистки наклонности.

В края на Втората световна война, на 1 май 1945 г., той се самоубива в Берлин.

Източник: Sky History    
