Проблеми със зрението и слуха: Ужасяващата реалност на оцелелите от менингит

Б актериалният менингит отново е в центъра на световните новини, като скорошни случаи са свързани с Университета на Отаго в Нова Зеландия и бързо разрастващо се огнище в Университета на Кент в Англия.

Бактериалният менингит е добре познат като остро, смъртоносно заболяване. Световната здравна организация изчислява, че около един на шест заразени ще почине – дори при бърза медицинска помощ и антибиотично лечение.

Макар че тази плашеща статистика попада в заглавията, по-слабо разбирано е какво се случва с тези, които оцеляват от това силно заразно инфекциозно заболяване.

Голяма част от съществуващите изследвания върху бактериалния менингит следват сходен модел, съсредоточен върху острата фаза, когато хората са хоспитализирани и получават лечение. Макар това да е логично, то също така засилва представата, че бактериалният менингит е краткосрочно заболяване, с което медицината ефективно се справя до момента, в който пациентите напуснат болницата.

Това не е така. Нововъзникващи международни доказателства показват, че мнозинството от пациентите изпитват продължаващи и променящи живота физически, психологически и социални въздействия далеч след острата фаза на лечение.

Ново изследване с хора, преживели бактериален менингит, е първото по рода си, проведено в Аотеароа Нова Зеландия. С подкрепата на Фондацията за менингит Аотеароа Нова Зеландия, са събрани изследователски анкетни отговори от 16 пълнолетни участници, последвани от задълбочени интервюта с десет от тези хора.

Това позволява да бъде изградена нюансирана, персонализирана картина за това как всъщност изглежда животът след менингит. Резултатите показват значителни и дълготрайни последици от инфекцията.

Продължаващи последствия дълго след острото заболяване

Участниците подчертаха, че бактериалният менингит е дългосрочно заболяване с широкообхватни последствия. Далеч от това да бъдат „излекувани“ при изписване от болницата, участниците описват, че изпитват множество хронични последици, включително умора, затруднения с концентрацията, паметта и емоционалната регулация, постоянни главоболия, както и проблеми с подвижността, зрението и слуха.

Тези последствия са били постоянни за някои и са продължавали с години за други. Продължаващите симптоми имат сериозни последици за начина, по който участниците могат да живеят живота си. Те засягат способността им да работят и да се издържат, да учат и да поддържат взаимоотношения с другите.

От своя страна това има сериозни последици за психичното здраве. Участниците свързват преживяванията си с тревожност, депресия и суицидни мисли. Както един от тях споделя: „Мислех, че животът ми е напълно приключил“.

Липса на насоки и подкрепа

В контекста на тези променящи живота последствия, участниците описват липса на точни и полезни медицински съвети относно последствията и процеса на възстановяване.

Този информационен вакуум прави адаптацията към живота с трайни последствия особено трудна за разбиране и понасяне. Интервюираните описват, че са се чувствали изоставени и не са знаели дали и къде могат да получат помощ.

Хората, с които е разговаряно, не са получили последваща грижа за психичното здраве, въпреки че са се сблъскали с животозастрашаваща диагноза – известен рисков фактор за посттравматично стресово разстройство.

Мнозина описват, че са напуснали болницата в шок, без покритие от застраховка за инциденти и без изготвен план за последваща първична медицинска грижа или насочване към специалист. Един участник описва преживяването си така: „Когато в крайна сметка бях изписана, нямаше никаква подкрепа. Нямаше брошура, която да ми каже, че мога да отида да говоря с някого, или списък с възможни последствия“.

Отразявайки фокуса върху острата грижа, участниците обикновено са били третирани от здравните специалисти така, сякаш са се възстановили и скоро ще бъдат готови да се върнат към нормалните си дейности.

На няколко участници е било казано от лекари да се върнат на работа или в училище в рамките на седмици. Това се оказва тревожно неточен съвет. Повечето от хората са изпитвали последствия, които са засягали способността им да работят, учат и общуват месеци или години.

Без достъп до формализирана последваща грижа, близките семейства и приятели са запълвали празнините. Много участници описват, че са били изписани от болницата, докато не са могли сами да се хранят и да се движат без помощ. В тези ситуации подкрепата от близките е била жизненоважна.

Резултатите показват, че бактериалният менингит е много повече от животозастрашаваща инфекция. Това е остро заболяване със сериозни, хронични последствия, които са слабо разбрани и често остават неразпознати.

Наред с усилията за повишаване на нивата на ваксинация и подобряване на разпознаването на симптомите, трябва да се грижим по-добре за хората, които живеят с последствията от това жестоко заболяване.