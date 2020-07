Кръвен тест открива рак 4 години преди появата на симптоми

К ръвен тест може да засича злокачествени заболявания до четири години преди появата на първи симптоми.

Екип учени от Китай установил, че неинвазивният кръвен тест, наречен PanSeer, засича рак при 95% от изследваните хора, които нямат никакви симптоми, но по-късно са диагностицирани със злокачествено заболяване, посочва британският "The Guardian".

"Показахме, че пет вида рак могат да бъдат засичани чрез кръвен тест въз основа на метилиране на ДНК до четири години преди конвенционалните методи за диагностициране", пишат авторите на проучването в статия в "Nature Communications".

Те поясняват, че тестът не прогнозира болестта, а по-скоро засича развитие на ракови клетки, които все още не са предизвикали симптоми или не са били засечени с други методи.

Изследването под ръководството на китайски специалисти не е първото, което съобщава за положителни резултати от кръвни тестове за ранна диагностика на рак.

Според авторите му обаче новото е, че доказват как рак може да бъде засечен преди пациентите да имат каквито и да било индикации.

За разработването на теста учените са използвали проби от кръвна плазма, събирана от донори в Китай в периода 2004-2007 г. в рамките на широкомащабно проучване.

