Разработват кръвен тест за ранно откриване на Паркинсон

К ръвен тест за ранно откриване на болестта на Паркинсон е в период на предварително проучване. Това може да бъде първият диагностичен инструмент на невродегенеративното заболяване, съобщи ДПА.

Напредък в борбата с болестта на Паркинсон

Тестът открива клетъчните поражения, свързани с болестта. Широката му употреба вероятно ще бъде след години. Той ще помогне на лекарите да диагностицират и лекуват състоянието на по-ранен етап преди тежките поражения по нервната система, казват учените.

