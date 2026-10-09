Пробив и помирение: Тръмп награди Мъск с най-високото отличие за наука в САЩ

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп връчи престижния Национален медал за наука на главния изпълнителен директор на SpaceX Илон Мъск и на още няколко водещи фигури в технологичния сектор. Церемонията се състоя в Института за мир във Вашингтон.

Мъск получи отличието заедно със съоснователя на Google Сергей Брин, главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг и ръководителката на AMD Лиса Су.

„Искам да благодаря на всички, че присъстват на това събитие, на което отбелязваме впечатляващия напредък в науката и технологиите в златната ера на Америка“, заяви Тръмп в началото на речта си. След това Тръмп похвали Мъск, наричайки го „индустриален титан“ и „съвременния Томас Едисън“.

„Малко американци в историята са направили повече от Илон за утвърждаването на националните интереси на Америка в толкова много области. Неговият гений и решителност превърнаха научната фантастика в реалност“, каза Тръмп, цитиран от „Евронюз“.

Trump gives Elon Musk an award https://t.co/XopjnzKcNL — Aaron Rupar (@atrupar) October 8, 2026

„Илон, искам да те поздравя. Ти си ми приятел и всичко останало, но си наистина, наистина специален човек. Благодаря ти и поздравления, Илон“, добави той.

Въпреки похвалите на Тръмп по време на церемонията, отношенията му с Мъск през последните години бяха белязани от резки обрати.

Мъск се присъедини към Тръмп в последния етап от президентската му кампания. След завръщането на републиканеца в Белия дом през януари 2025 г. Мъск се превърна в публичното лице на Департамента за правителствена ефективност (DOGE), който на практика ръководеше. Той оглави усилията за съкращаване на държавните разходи и ограничаване на бюрокрацията.

Отношенията между двамата обаче се влошиха, след като Мъск разкритикува законопроекта за разходите на Тръмп, известен като „Един голям красив законопроект“ (One Big Beautiful Bill). Това постави началото на ожесточен публичен конфликт между тях.

През последните седмици обаче Мъск отново се сближи с обкръжението на Тръмп. Очаква се главният изпълнителен директор на Tesla да поеме ролята на съдиректор на проекта „Меридиан“.

Инициативата, възложена от Министерството на отбраната на САЩ, ще изследва бъдещето на военните действия. Целта е да се идентифицират оръжията и технологиите, които американската армия трябва да разработи и внедри, както и да се предложат „конкретни стъпки за започване на разработването, изпитването и въвеждането им в употреба“.

В съобщение на Белия дом се посочва, че Мъск е удостоен с Националния медал за наука заради „инженерни постижения с изключителен размах и мащаб, които разшириха границите на космическите изследвания, интелигентните системи, комуникациите и други области, възродиха американското технологично лидерство и откриха нова глава в американското производство“.