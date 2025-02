Портал към друго измерение: Скиор засне странно явление (ВИДЕО)

П риродните чудеса не спират да ни изненадват с изненадващите си феномени, някои от които сякаш са извадени от филм на Дисни. Сред тези моменти са някои редки, които ни карат да копнеем за още!

Представете си, че стоите на върха на заснежен връх и се взирате в хоризонта, а след това се появява ярък вертикален лъч светлина, идващ от залязващото или изгряващото слънце. Това не изглежда реално и кара човек да се чуди дали преживяването не е приказка.

Неотдавна скиор в австрийския ски център Вилдер Кайзер, Бриксентал, имал подобно преживяване и докато се спускал по заснежените склонове, се натъкнал на слънчева свещ. Той я заснел на видеоклип, който бързо се разпространил в социалните мрежи. Както се вижда от видеото, скиорът описва преживяването си така: „Беше очарователно, спиращо дъха. Никога през живота си не съм виждал нещо подобно“. Вертикалният стълб от светлина, изправен на фона на снежния пейзаж, изглежда като нещо, което е напълно извън нашия свят.

This is how the rare atmospheric optical event called "Sun Candle" was visualized.



