Костенурка стана майка за първи път на 97 години

Р едовно специалисти обсъждат коя е най-подходящата възраст да станем родители,, но в животинското царство правилата са различни – някои видове изобщо не бързат с това решение.

Галапагоска костенурка от Западен Санта Круз стана майка за първи път на впечатляващите 97 години, което й спечели прякора Мама.

Костенурката е обитател на зоологическата градина във Филаделфия от близо 93 години, а рождения ѝ ден наближава през април. Тя е първата от своя вид, която снася успешно яйца в историята на зоопарка, и също така най-възрастната костенурка, станала майка за първи път в зоологическа среда.

Мама вече се грижи за четири излюпени малки, за които се предполага, че са женски заради температурата, при която са били инкубирани. Бащата на малките също е почти столетник, но в разцвета на силите си – 96-годишния Абрацо.

Зоологическата градина съобщи, че Абрацо се е присъединил към малката общност от костенурки от Западен Санта Круз в зоопарка през 2020 г.

Историческо потомство

97-Year-Old Reptile Hatches 4 Babies and Becomes Oldest First-Time Mom of Her Species https://t.co/zhvMFHr7gK