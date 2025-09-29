Почитаме паметта на двама светци, ето кой има имен ден

Любопитно

Имен ден на 29 септември празнуват носещите имената: Теофан, Тео, Теофания, Фана, Фани, Фанко

29 септември 2025, 08:28
Източник: iStock/Getty Images

Н а 29 септември православната църква почита Св. Теофан Милостиви и Св. Кириак Отшелник — това са светци, към които се принася почит в този ден. Имен ден на 29 септември празнуват носещите имената: Теофан, Тео, Теофания, Фана, Фани, Фанко

Името Теофан произхожда от гръцки (Θεοφάνης) и буквално означава „богоявление“ или „явяване/проявяване на Бог“. Интересно е, че това име често се празнува и на 6 януари, по повод празника Богоявление (Йорданов ден) — още едно тълкуване, защото думата „теофания“ пряко се свързва с явяването на Бога. 

Много от светците на Църквата имат определението отшелници, защото са взимали решение да се оттеглят в пустинни места, но духовно с молитвата си те продължавали да бъдат близо до хората в света и да им помагат.

Един от великите отшелници бил свети Киряк. Роден в Коринт, Гърция, през 448 г., той бил възпитан във вяра и любов към Бога и хората. От ранна възраст проявявал духовна зрялост. А щом навършил пълнолетие, отишъл в Светите земи, където е живял Иисус Христос, и в усамотение се отдал на пост, молитва и размисли за вечния живот. Там срещнал великия подвижник Евсторгий, на когото бил ученик известно време.

По негов съвет Киряк отишъл при палестинския отшелник свети Евтимий Велики, за да се поучи от неговите добродетели. Последователно бил и в манастира на свети Герасим Йордански, където изпълнявал послушанието си на манастирски готвач с голямо усърдие и напредвал във вярата и добродетелта. Сам той постел строго и се хранел само с малко хляб и вода на всеки два дни, но затова пък напредвал в молитвения живот.

След девет години Киряк се установил в манастира Сука, основан от преподобния Харитон Изповедник. Там се подвизавал дълги години и бил ръкоположен за свещеник, като станал известен с чистата си духовност. На 77 години той отново се оттеглил в пустинята, за да живее в уединението, което потърсил още на младини. Но и там при него идвали монаси за съвет, а също и хора, обладани от бесове, за да се помоли и да ги изцели.

Затова продължил да се отдалечава в пустинята и живеел наистина като земен ангел. Малко преди края на живота му някои монаси отишли да го посетят и да получат благословията му. Починал на 107 години, като оставил спомен за подвижника, който проявявал кротост и любов към всички хора, без изключение.

Източник: проф.Иван Желев/БТА    
29 септември Св. Теофан Милостиви Св. Кириак Отшелник Имен ден Отшелници Православна църква
Виц на деня

- Ученици, трябва да сте по-самостоятелни! Вече сте в трети клас и скоро родителите ви няма да могат да ви пишат домашните.
Прочети целия
