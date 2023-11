Почина соул певицата Джийн Найт

Д жийн Найт, соул, фънк и аренби певица от Ню Орлиънс, известна с хита си Mr. Big Stuff от 1971 г., почина на 80-годишна възраст, съобщи АП.

Семейство, приятели, фенове и ветерани от света на музиката скърбяха за загубата на номинираната за „Грами“ певица, която беше смятана за музикално явление и неразделна част от културното наследство на Ню Орлиънс.

Найт e починала от естествена смърт в Тампа, Флорида, където живееше, съобщи представителка на семейството.

