Почина известният дизайнер Кансай Ямамото

И звестният японски дизайнер и организатор на мащабни развлекателни спектакли Кансай Ямамото се спомина на 76-годишна възраст, предадоха световните агенции.

В последните дни от живота си той се бореше с остра миелоидна левкемия. Ямамото е роден през месец февруари 1944 г. Той е следвал в университета „Нипон" и е учил в няколко дизайнерски модни ателиета.

Разцветът на неговата кариера в качеството му на моделиер настъпва през 70-те и 80-те години на миналия век. Ямамото си сътрудничи с Елтън Джон, Стиви Уондър,

създава ярките футуристични костюми на Дейвид Боуи.

