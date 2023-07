Почина пианистът Андре Уотс

П ианистът Андре Уотс почина на 77 години от рак на простатата, съобщи Асошиейтед прес.

Уотс печели конкурс на Оркестъра на Филаделфия и дебютира на 10 години в детски концерт през 1957 г. През 1963 г., на 16 години, свири отново след конкурс с Младежкия оркестър към Нюйоркската филхармония под диригентството на Ленард Бърстейн. Концертът е излъчен по телевизията и получава отлични отзиви. Само след месеци Уотс сключва звукозаписен договор за записи и става един от най-изявените пианисти.

The New York Philharmonic is deeply saddened to learn of the passing of André Watts, a virtuosic pianist, exquisite interpreter, and warm and engaging musical partner. (1/4) pic.twitter.com/ZjpsOel8EJ