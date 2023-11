Почина Дон Уолш: Единият от двамата специалисти, достигнали за пръв път най-дълбоката точка на океана

О .з. военноморският капитан Дон Уолш, изследовател, който през 1960 г. бе единият от двамата специалисти, достигнали за пръв път най-дълбоката точка на океана в Марианската падина в Тихия океан, почина на 92 години, съобщи Асошиейтед прес.

Кончината на Уолш е настъпила на 12 ноември в дома му в Мъртъл Пойнт, щата Орегон, каза в понеделник дъщеря му Елизабет Уолш.

Don Walsh, a pioneering U.S. Navy explorer who, with the scientist Jacques Piccard, broke the record for human deep submergence by descending nearly seven miles to the ocean’s deepest spot, has died at 92. https://t.co/7haxLDOcpb