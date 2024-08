"Режим барбекю": Ето как са се подготвили астронавтите на "Аполо 11"

П рез 1969 г. стартира "Аполо 11", с който първите хора кацат на Луната. В месеците, предшестващи историческото излитане, НАСА подлага екипажа на изтощителни и безмилостни симулации и тренировки, за да го подготви.

"Тук няма много място и тези кушетки са много неудобни", казва Джон Пари от Би Би Си, докато седи окачен с главата надолу заедно с Джеймс Бърк в симулатора на космическата капсула "Аполо" в центъра за космически изследвания на Наса в Калифорния през август 1968 г.

"Но това няма голямо значение, защото когато си в Космоса, тялото ти не тежи нищо", признава той.

Така, благодарение на Би Би Си, светът успява да види как НАСА отделя огромни суми пари и полага огромни усилия, за да имитира това, което астронавтите от "Аполо 11" ще видят, чуят и изпитат в Kосмоса.

През 1962 г. президентът Джон Ф. Кенеди ангажира САЩ с амбициозната цел да кацне човек на Луната и да го върне безопасно на Земята.

Оттогава космическата агенция е събрала изключително много хора и технологии, без да споменава изобретателността и упоритостта, за да реализира проект, който в крайна сметка през юли 1969 г. ще изведе астронавтите Нийл Армстронг, Бъз Олдрин и Майкъл Колинс в Космоса, както и в учебниците по история.

За да подготви тези астронавти за това пътуване в неизвестното, НАСА изгражда сложна система от невероятно подробни симулатори. Точно те са позволили на екипажа да овладее тънкостите на космическия кораб "Аполо", а на Центъра за управление на полетите - щателно да репетира всяка фаза на мисията - от изстрелването до кацането на Луната и връщането към нея.

Конструкцията, в която са се озовали Пари и Бърк, пресъздава какво би било да се намираш в командния модул, наречен "Колумбия", и да летиш с него. Оборудван със същите средства за управление и дисплеи като космическата капсула, той можел да генерира всичко, което би могло да се случи по време на мисия. Освен това бил проектиран така, че да има точно същото "усещане" като това, които астронавтите евентуално щели да изпитат, за да могат да развият мускулната си памет.

"Космонавтите, които ще се намират тук, може да се наложи да прекарат до 14 дни заключени и през цялото това време ще се редуват на осемчасови смени на този контролен панел, за да гледат циферблатите и инструментите и да управляват превключвателите", казва Пари.

За да създаде усещането, че се намира в Космоса, НАСА старателно създава 3D модел на Земята в мащаб и сложна оптична система, която прожектира реалистични изгледи през прозореца, докато планетата и космическият кораб "Аполо" се въртят за всеки етап от мисията. Космическият кораб трябвало да се върти бавно, за да не прегрее обърнатата към Слънцето страна, а другата да замръзне от ниските температури в Космоса. Астронавтите наричат тази маневра "режим барбекю".

"Всяко минимално движение на космическия кораб се отразява тук и докато призмите се въртят и търкалят, астронавтът получава ярко впечатление за Земята на стотици километри под него. На шестима художници им бяха необходими шест месеца, за да изрисуват всички детайли на ръка, работейки предимно по сателитни снимки. Някои от районите на тази карта са с точност до половин миля ", каза Бърк.

За да може екипажът да определи местоположението на космическия кораб и да се ориентира по пътя си, друга телевизионна камера прожектира реалистични изображения на звездите в небето, които щели да бъдат в тяхното зрително поле.

"Те се плъзват нежно покрай прозореца на "Аполо", докато корабът се върти в дълбокия Космос. 1353 от най-важните са с правилен размер една спрямо друга", споделя Бърк.