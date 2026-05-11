Любопитно

Пингвинът, който плува хиляди километри всяка година, за да посети човека, спасил живота му

Наблюдатели отбелязват моменти на видима близост между пингвина и човека, включително спокойно поведение и физическа близост

11 май 2026, 06:30
Н а тих плаж в Бразилия се разгръща необичайна история на връзка между човек и животно, продължаваща вече повече от десетилетие. Магеланов пингвин на име Диндим се връща година след година, за да посети мъжа, който някога е спасил живота му.

Мъжът, Жоао Перейра де Соуза, открива пингвина през 2011 г., след като го намира изтощен и покрит с петрол. Оттогава птицата многократно предприема дълги пътувания през Атлантическия океан, за да се върне на същото крайбрежно място. Макар историята да звучи невероятно, учените посочват, че части от това поведение съответстват на известни модели при пингвините, свързани с ориентация и привързаност към определени места.

  • Спасението, което започва всичко

През май 2011 г. Перейра де Соуза намира пингвина на плаж в Рио де Жанейро. Животното е покрито с петрол, състояние, което може да бъде фатално, тъй като уврежда перата и нарушава терморегулацията.

Той го прибира у дома, почиства петрола от тялото му и го храни с риба, докато пингвинът възстанови силите си, за да се върне в морето. След няколко дни грижи птицата в крайна сметка отплава. Тогава няма никаква причина да се предполага, че ще се върне.

  • Неочакваното ежегодно завръщане

Месеци по-късно пингвинът се връща. След това идва отново през следващата година и моделът се повтаря. Всеки път Диндим пристига на същото място, плаж Превета на остров Иля Гранде, и остава известно време, преди отново да отплава.

Изследователи по-късно маркират пингвина и потвърждават, че става дума за един и същи индивид, който извършва повторяемите пътувания. Разстоянията са значителни, тъй като магелановите пингвини мигрират хиляди километри по крайбрежието на Южна Америка в търсене на храна.

  • Диндим

Въпреки външния вид, Диндим не е опитомено животно. Според биолога Жоао Пауло Кражевски пингвинът е напълно свободен и сам избира да се връща.

Домът на Перейра де Соуза е свързан с плажа, което позволява на птицата свободно да идва и да си отива. Понякога пингвинът спи в двора, но не е затворен. Подобна организация съществува основно за да го предпази от опасности като бездомни кучета, а не за да го задържа.

  • Защо пингвините се връщат на познати места

Магелановите пингвини са известни със силни навигационни способности и привързаност към местата, които обитават, те често се връщат на едни и същи локации всяка година, обикновено за размножаване. Те могат да разпознават хора и места чрез звук и обкръжаваща среда.

Това, което прави случая с Диндим необичаен, е, че той не се връща в колония за размножаване, а при човек. Според учените подобно поведение е рядкост, но може да е свързано с асоциирането на мястото със сигурност и грижа.

  • Какво учените все още не знаят

Въпреки маркирането, изследователите не знаят точно къде Диндим прекарва останалата част от годината и как точно намира пътя обратно. Механизмите на дългосрочната ориентация при пингвините все още се изучават.

Ясно е обаче, че поведението е последователно и повтарящо се, което изключва случайност.

  • Връзка, родена от оцеляване

Наблюдатели отбелязват моменти на видима близост между пингвина и човека, включително спокойно поведение и физическа близост. Макар учените да избягват да го описват като емоционална привързаност в човешкия смисъл, многократните посещения сочат ясно изразена поведенческа връзка.

Цените на петрола скочиха след ескалация на напрежението между САЩ и Иран

Пари Преди 20 минути

Пазарите реагират на отхвърлените ирански условия от Доналд Тръмп

Огнището на хантавирус: Последни евакуационни полети от "Хондиус" в Канарските острови

Свят Преди 49 минути

Осигурява се транспорт за пътници от различни държави

Настръхването – древният рефлекс, който издава емоциите ни преди съзнанието

Настръхването – древният рефлекс, който издава емоциите ни преди съзнанието

Любопитно Преди 1 час

Макар за съвременния човек да изглежда като странна кожна реакция, настръхването е сложен процес, дирижиран от симпатиковата нервна система. От студ до вълнуваща музика – разберете как тялото ни активира своя древен защитен механизъм за части от секундата

Живот без интернет - как се отразява на хората в Иран

Свят Преди 1 час

Войната в Иран продължава вече шест седмици, а достъпът до интернет остава сериозно ограничен

Слънце сутрин, бури следобед: С какво време започва новата седмица

Слънце сутрин, бури следобед: С какво време започва новата седмица

България Преди 1 час

Максималните температури в понеделник ще бъдат между 22° и 27°

Моди призова Индия да пести гориво

Моди призова Индия да пести гориво

Свят Преди 9 часа

Хората и фирмите трябва да дадат приоритет на връщането към работа от дома и онлайн срещите, каза Моди

Ново изследване: Рибите дремят през деня, подобно на хората

Любопитно Преди 10 часа

Резултатите от изследването поставят под въпрос досегашната представа, че сложната архитектура на съня е характерна главно за бозайниците

Евакуираха по въздух пътниците от плаващия под карантина круизен кораб

Евакуираха по въздух пътниците от плаващия под карантина круизен кораб

Свят Преди 11 часа

Сложна логистична операция по репатриране на стотици пътници започна от борда на MV Hondius. След три смъртни случая и седмици на несигурност в морето, евакуираните са подложени на строга дезинфекция и ги очаква рекордна 42-дневна карантина

Тръмп: САЩ ще овладеят обогатения уран на Иран

Тръмп: САЩ ще овладеят обогатения уран на Иран

Свят Преди 11 часа

В събота руският президент Владимир Путин предложи обогатеният уран да бъде изнесен от Иран и съхранен

Нетаняху: Войната с Иран не е приключила

Нетаняху: Войната с Иран не е приключила

Свят Преди 11 часа

Той добави, че съществуват и обогатителни обекти, които трябва да бъдат демонтирани

Актьор от „Как се запознах с майка ви“ е осъден за опит за убийство на приятелката си

Актьор от „Как се запознах с майка ви“ е осъден за опит за убийство на приятелката си

Свят Преди 12 часа

Холивудската гримьорка Али Шихорн оцеля по чудо след 20 прободни рани и се изправи лице в лице с нападателя си – актьора Ник Паскуал. Съдът призна Паскуал за виновен в опит за убийство и домашно насилие след серия от брутални нападения през 2024 г.

Иран заплаши с "решителна ответна реакция" при чужди кораби в Ормузкия проток

Иран заплаши с "решителна ответна реакция" при чужди кораби в Ормузкия проток

Свят Преди 12 часа

Това заяви заместник-министърът на външните работи на Ислямската република Казем Гарибабади

Роберт Фицо: Зеленски трябва да се обади на Путин за лична среща

Роберт Фицо: Зеленски трябва да се обади на Путин за лична среща

Свят Преди 13 часа

Фицо направи коментара ден след срещата си с Путин в Москва, където присъства на събитията за Деня на победата

Триумф в сърцето на България: Пол Мание е кралят на София в Джиро д’Италия 2026

Триумф в сърцето на България: Пол Мание е кралят на София в Джиро д’Италия 2026

България Преди 14 часа

„Мислех, че всички ще умрем“: Какво се случи на борда на полет 4345 в Денвър, ударил човек при излитане

„Мислех, че всички ще умрем“: Какво се случи на борда на полет 4345 в Денвър, ударил човек при излитане

Свят Преди 14 часа

Семейство от Небраска преживя истински кошмар по време на полет до Лос Анджелис. След мощна експлозия и гъст черен дим в кабината, баща и синовете му стават свидетели на смъртта на пешеходец на пистата, докато се борят за живота си в горящия самолет

Защо колоездачите на Джиро д'Италия носят розово? Историята зад Maglia Rosa

Любопитно Преди 15 часа

Розово е цветът на мастилото, с което се печата италианският спортен вестник „La Gazzetta dello Sport“ – създател и главен организатор на състезанието

