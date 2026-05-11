Пингвинът, който плува хиляди километри всяка година, за да посети човека, спасил живота му

Н а тих плаж в Бразилия се разгръща необичайна история на връзка между човек и животно, продължаваща вече повече от десетилетие. Магеланов пингвин на име Диндим се връща година след година, за да посети мъжа, който някога е спасил живота му.

Мъжът, Жоао Перейра де Соуза, открива пингвина през 2011 г., след като го намира изтощен и покрит с петрол. Оттогава птицата многократно предприема дълги пътувания през Атлантическия океан, за да се върне на същото крайбрежно място. Макар историята да звучи невероятно, учените посочват, че части от това поведение съответстват на известни модели при пингвините, свързани с ориентация и привързаност към определени места.

Спасението, което започва всичко

През май 2011 г. Перейра де Соуза намира пингвина на плаж в Рио де Жанейро. Животното е покрито с петрол, състояние, което може да бъде фатално, тъй като уврежда перата и нарушава терморегулацията.

Той го прибира у дома, почиства петрола от тялото му и го храни с риба, докато пингвинът възстанови силите си, за да се върне в морето. След няколко дни грижи птицата в крайна сметка отплава. Тогава няма никаква причина да се предполага, че ще се върне.

Източник: iStock/Getty Images

Неочакваното ежегодно завръщане

Месеци по-късно пингвинът се връща. След това идва отново през следващата година и моделът се повтаря. Всеки път Диндим пристига на същото място, плаж Превета на остров Иля Гранде, и остава известно време, преди отново да отплава.

Изследователи по-късно маркират пингвина и потвърждават, че става дума за един и същи индивид, който извършва повторяемите пътувания. Разстоянията са значителни, тъй като магелановите пингвини мигрират хиляди километри по крайбрежието на Южна Америка в търсене на храна.

Източник: iStock/Getty Images

Диндим

Въпреки външния вид, Диндим не е опитомено животно. Според биолога Жоао Пауло Кражевски пингвинът е напълно свободен и сам избира да се връща.

Домът на Перейра де Соуза е свързан с плажа, което позволява на птицата свободно да идва и да си отива. Понякога пингвинът спи в двора, но не е затворен. Подобна организация съществува основно за да го предпази от опасности като бездомни кучета, а не за да го задържа.

Източник: iStock

Защо пингвините се връщат на познати места

Магелановите пингвини са известни със силни навигационни способности и привързаност към местата, които обитават, те често се връщат на едни и същи локации всяка година, обикновено за размножаване. Те могат да разпознават хора и места чрез звук и обкръжаваща среда.

Това, което прави случая с Диндим необичаен, е, че той не се връща в колония за размножаване, а при човек. Според учените подобно поведение е рядкост, но може да е свързано с асоциирането на мястото със сигурност и грижа.

Източник: iStock

Какво учените все още не знаят

Въпреки маркирането, изследователите не знаят точно къде Диндим прекарва останалата част от годината и как точно намира пътя обратно. Механизмите на дългосрочната ориентация при пингвините все още се изучават.

Ясно е обаче, че поведението е последователно и повтарящо се, което изключва случайност.

Източник: БТА

Връзка, родена от оцеляване

Наблюдатели отбелязват моменти на видима близост между пингвина и човека, включително спокойно поведение и физическа близост. Макар учените да избягват да го описват като емоционална привързаност в човешкия смисъл, многократните посещения сочат ясно изразена поведенческа връзка.