Памук вместо сняг: Как "снежно" село в Китай разочарова туристите

М естна туристическа атракция в Югозападен Китай, която се представя за зимна страна на чудесата, попадна в неловка ситуация, след като посетителите, търсещи перфектното селфи, откриха, че обещаният „сняг“ всъщност е направен от памучна вата и мехурчета.

Проектът „Снежно село Ченду“ в провинция Съчуан, известен с пикантната храна и пандите, се опитваше да привлече туристи по време на празника на Лунната нова година с рекламни снимки, на които се вижда как дебел слой сняг покрива покривите на дървените къщички.

Но много посетители останаха ядосани и разочаровани, след като се оказа, че рекламираният „сняг“ е бил голям памучен слой.

Снимки, публикувани в интернет от недоволни посетители, показваха късчета памук, разпръснати по зеленикаво-кафяво поле, или уловени в клоните на малки храсти.

China tour site panned for using cotton, soapy water to make up for lack of snow https://t.co/THITTuPRWD

Снежното градче поднесе извинения в социалните медии, като обвини за фиаското необичайно топлото време в региона.

„За да създаде „снежна“ атмосфера, туристическото селище е закупило памук за снега... но не е постигнало очаквания ефект, което е оставило много лошо впечатление у туристите, дошли да го посетят“, се казва в изявлението.

На неудовлетворените посетители ще бъдат възстановени средствата, се допълва в публикацията.

„Следвайки прецедентите от предишни години, обикновено имаме сняг през зимата. Така че ние предварително подготвихме това място за фотосесия, за да изчакаме да дойде снегът. Тази година обаче времето не ни съдейства и не падна сняг“, заяви член на персонала пред държавния вестник Global Times.

China: A Henan tourist spot was busted for faking snow with cotton and sand. Visitors felt duped, calling it a scam, while officials awkwardly admitted, "We made it ourselves." ❄️👎 pic.twitter.com/NVAKE90Dus