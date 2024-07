Отново е това време на годината: Имам ли сенна хрема или COVID-19?

К олкото и да не ни се иска, COVID-19 просто не иска да изчезне. Продължава да се променя, за да оцелее, и заедно с това допълва списъка с възможни симптоми. Проблемът е, че някои от тези симптоми могат да бъдат сбъркани с нещо друго, което се разпространява в момента - сенна хрема. И така, как можете да направите разликата?

Има много възможности за объркване; над 25 % от възрастните в САЩ са диагностицирани със сенна хрема през 2021 г. и за съжаление на тези хора, нивата на полени са били особено високи и ранни тази година.

В същото време циркулират нови варианти на SARS-CoV-2, вирусът, който причинява COVID-19, които обикновено имат по-леки - макар и все още неприятни - симптоми, които могат да се припокриват със сезонни състояния като сенната хрема.

It's That Time Of Year Again: Do I Have Hay Fever Or COVID-19?https://t.co/c9S5iEcqFc